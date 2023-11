El problema con la cárcel de mediana seguridad en Arizona en la que Derek Chauvin fue apuñalado

La Institución Correccional Federal (FCI) en Tucson, Arizona, en la que fue apuñalado Derek Chauvin, el expolicía convicto por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, carece de personal de seguridad.

El Buró de Prisiones (BOP) informó que el viernes, a eso de las 12:30 p.m., un recluso había sido atacado. La oficina no identificó a la víctima.

Posteriormente, el BOP confirmó que se trataba de Chauvin.

Al día de hoy, se desconocen las circunstancias del ataque y quién o quiénes lo perpetraron.

Sin embargo, un reporte esta semana de PEOPLE señala que la prisión de mediana seguridad no cuenta con suficientes empleados para vigilar las instalaciones.

Chauvin se encuentra en condición estable

Las autoridades indicaron que Chauvin se encuentra en condición estable y se espera que sobreviva.

Como resultado del ataque, ningún empleado sufrió heridas. Trabajadores de la cárcel aplicaron medidas para salvarle la vida al preso. Servicios Médicos de Emergencia (EMS) trasladaron a Chauvin a un hospital cercano para evaluación y tratamiento.

Las visitas al penal, que alberga a 380 presos, fueron suspendidas a raíz del incidente.

FBI fue informado del ataque

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) fue notificado de la situación. Sin embargo, no está claro si esa agencia se encuentra activamente investigando los hechos.

La madre de Chauvin cuestionó que las autoridades no la llamaron inmediatamente para informarle que su hijo había sido apuñalado.

Carolyn Pawlenty se habría enterado por los medios del ataque.

Personal del FBI fue quien contactó a la mujer posteriormente.

“¿Cómo diablo estas agencias de noticias saben y su propia madre ni siquiera sabe? Y esa prisión tiene mi número para llamar en caso de emergencia”, cuestionó la mujer en declaraciones a Alpha News el sábado.

Pawlenty añadió que estaba preocupada y asustada por la condición de salud de su hijo.

“Yo ni siquiera puedo pensar qué decir. Yo no me he podido dormir…”, indicó.

Chauvin había sido trasladado a la prisión en Arizona en agosto pasado.

Previamente, Chauvin estuvo recluido en el Centro Correccional de Oak Park en Minnesota.

En julio de 2022, Chauvin se declaró culpable de violación de derechos civiles en relación con el asesinato de Floyd, el 25 de mayo de 2020.

El afroamericano murió en una calle de la ciudad luego de que Chauvin le presionara por más de nueve minutos con su rodilla el cuello en medio de un arresto.

En junio de 2021, el exoficial fue sentenciado a 22 años y medio de cárcel en el caso criminal por la muerte de Floyd.

Otros tres oficiales que se encontraban con Chauvin, identificados como Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane, también cumplen sentencias federales y estatales como secuela del caso.

