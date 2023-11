Tekashi 6ix9ine deberá pagar millonaria suma de dinero a bailarina que le lanzó una botella

En el año 2021 el cantante Tekashi 6ix9ine se vio envuelto en un escándalo más para la lista, y es que en aquel entonces él le arrojó una botella a Alexis Salaberrios, bailarina de un club de striptease en Miami que terminó herida por el comportamiento que él decidió tomar en su contra.

El juez dictaminó que Tekashi deberá pagarle a Salaberrios $9,8 millones de dólares como compensación por los daños causados y para cubrir los gastos médicos y de rehabilitación. Además, el rapero pudo haber enfrentado cargos penales por esta agresión.

Esta no es la primera vez que Tekashi se encuentra envuelto en problemas legales y enfrenta consecuencias por sus acciones violentas. Anteriormente, fue condenado por delitos relacionados con personas malas conductas y ha sido sentenciado, pero su cooperación con las autoridades le ha permitido reducir su condena.

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, se ha visto envuelto en temas legales en más de una ocasión. / Foto: Bob Levey/Getty Images.

Tekashi 6ix9ine ha sido objeto de controversia desde que saltó a la fama, principalmente debido a su imagen y comportamiento provocador. Su carrera musical ha estado marcada por escándalos y violencia, lo que ha generado críticas y debates en la industria de la música.

En caso de no cumplir con esta solicitud, se le podrían imponer sanciones adicionales. Además del pago de la indemnización, la pareja sentimental de Yailin ‘la más viral’ podría enfrentar otras consecuencias legales, como multas adicionales dependiendo de las leyes y regulaciones de Miami.

Es importante destacar que, aunque la demanda civil busca compensar a la víctima por los daños generados, esto no implica que el rapero no pueda asumir cargos penales por su comportamiento. Sin embargo, la determinación de cualquier delito penal será obligación de las autoridades pertinentes, no del tribunal civil.

Él deberá pagar una indemnización de casi diez millones de dólares a la víctima de su agresión y proporcionar sus registros financieros en un plazo de los próximos 10 días. El incumplimiento de esta solicitud podría resultar en sanciones adicionales.

Recordemos que fue en el mes de octubre cuando liberaron al rapero debido a que había sido detenido en República Dominicana por aparentemente haber golpeado a unos productores musicales que estaban trabajando con la expareja de Anuel AA.

