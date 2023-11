Fernando Colunga estaría esperando a su primer hijo junto a Blanca Soto

A pesar de que aún no existe ningún tipo de confirmación o negación por parte de los involucrados, diversas fuentes especializadas afirman que el actor mexicano, Fernando Colunga, se convertirá en padre por primera vez.

De acuerdo a lo difundido hasta el momento, el actor nacido en la Ciudad de México debutaría como padre junto a su actual pareja, la también actriz Blanca Soto, de quien se ha dicho, ya presume una “pancita” de 5 meses.

Cabe destacar que la pareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela “Porque el amor manda” en 2012, en la cual fungieron como los protagonistas del melodrama de origen colombiano. Tras la finalización del show, la pareja continuó con diferentes proyectos. Sin embargo, y de acuerdo a fuentes cercanas a los actores, tanto Colunga y Soto no se han separado desde entonces.

Fernando Colunga ha mantenido su vida personal en privado durante muchos años. Crédito: AFP / Getty Images

Aunque ninguno de los actores ha hablado de manera abierta sobre su relación, se cree que la pareja cuenta con más de 10 años de relación, la cual han resguardado de manera sumamente sigilosa y precavida.

¿Fernando Colunga predijo su paternidad?

La presunta paternidad de Fernando Colunga pudo haber sido confirmada por el mismo actor desde hace algunas semanas. Vale la pena recordar que el actor de María Mercedes sostuvo una plática con la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, en donde dejó en claro que es sumamente importante para él mantener su vida privada en total discreción.

Sin embargo, lo verdaderamente sobresaliente de la charla fue la declaración de Colunga sobre que estaba listo para ser padre. Aunque no mencionó el nombre de la madre, el actor mexicano reveló que estaba en “proceso” de convertirse en papá, y que si antes no se logró fue debido a que “la vida no lo tenía planeado de esta forma”.

Cabe recordar que el actor mexicano se alejó de la pantalla chica y otros proyectos de entretenimiento tras la finalización de la telenovela Pasión y Poder en 2015. Sin embargo, fue hasta 2022 que el histrión latino decidió volver a través de la serie de Telemundo llamada El Secreto de la Familia Greco.

Blanca Soto tendría un embarazo de 5 meses de acuerdo con diversos medios. Crédito: AFP / Getty Images

A pesar de la ausencia mediática, Colunga ha declarado, en múltiples entrevistas, que en realidad nunca dejó de trabajar durante este periodo. Se dedicó a desarrollar otro tipo de labores como la escritura y la producción.

Padre a los 57 años

A pesar de que aún no se ha confirmado o negado la información difundida hasta el momento, la presunta paternidad de Colunga lo convertiría en uno de los pocos actores de más de 40 años que han decidido “debutar en esta categoría”.

Cabe recordar que estrellas de la talla de Salma Hayek, quien se convirtió en madre a los 41 años, y Eugenio Derbez, quien tuvo a su cuarta hija, Aitana, a los 53 años de edad, forman parte de esta selecta lista debido a ciertas razones como la priorización de sus carreras o el desinterés de tomar este papel.

