“El Madrid no me deja”: Rodrygo esquivó hablar sobre el roce que tuvo con Lionel Messi

Hace un par de semanas se llevó a cabo la fecha 6 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de 2026. El partido más interesante de la jornada sin duda fue el choque entre Brasil y Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El encuentro se lo terminó llevando el seleccionado Albiceleste con un gol de Nicolás Otamendi para dejar el marcador final 0-1. Y así ubicar a la campeona del mundo Argentina en lo más alto de la tabla de clasificación.

Sin embargo, lo más destacado pasó fuera del terreno de juego. Pues al principio el encuentro tuvo que retrasarse por hechos de violencia en las gradas por parte de la policía de Brasil hacia los fanáticos argentinos que se encontraban ahí.

Esto provocó que los jugadores de la selección argentina se negaran a jugar el encuentro. Aunque posteriormente salieron al campo para reanudar las acciones, el resto del compromiso estuvo lleno de roces e intercambio de palabras y gestos entre jugadores.

Lionel Messi discutiendo en pleno partido con Rodrygo /AFP vía Getty Images

Uno de estos choques fue entre el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y el jugador de Brasil Rodrygo Goes. Ambos futbolistas se cruzaron palabras, aunque tapándose la boca. Por lo que fue difícil descifrar las palabras entre ambos. Aunque por parte de Messi se pudo distinguir que en una oportunidad le dijo “¿cagones por qué, si somos campeones del mundo?”.

Luego de este cruce no se volvió a hablar del tema. Hasta este miércoles, cuando en rueda de prensa luego de que el Real Madrid venciera al Napoli 4-2 con un gol de Rodrygo, le preguntaron al brasileño por aquel cruce con el argentino.

Sin embargo, el atacante de 22 años no dijo nada sobre el tema. E incluso afirmó entre risas que su equipo le prohibió mencionarlo. “No puedo hablar de eso, el Madrid no me deja”, soltó el astro brasileño.

Rodrygo también aprovechó para hablar de su gol en el Santiago Bernabéu para ayudar a la victoria del Real Madrid y asegurar su presencia en la próxima fase de la Champions League.

“Ha sido un golazo, tras una jugada que me gusta mucho hacer. Es difícil marcar más goles que Bellingham, pero no tenemos una competición. Lo que queremos los dos es ayudar al equipo”, explicó Rodrygo.

