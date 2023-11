“Informe arbitral contenía falsedades materiales”: MLSPA sale en defensa de Matt Miazga

El futbolista Matt Miazga recibió una suspensión de tres partidos tras tener un aparente altercado en el vestuario de los árbitros.

Los informes de conducta inadecuada tras el partido ante New York Red Bull en la primera ronda de los Playoffs de la MLS el pasado 4 de noviembre, llevaron a la sanción del defensor del FC Cincinnati.

En un comunicado la MLSPA (Asociación de Jugadores de la MLS) condenó la suspensión de Miazga y cargó duramente contra la Asociación de Árbitros Profesionales, pues alegan que los informes que se tomaron en cuenta para sancionar al nombrado defensor del año en la MLS contienen múltiples falsedades y situaciones fuera de contexto.

“La Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) condena el comportamiento de la Asociación de Árbitros de Fútbol Profesional (PSRA) y ciertos miembros de la PSRA con respecto al incidente del 4 de noviembre en el Red Bull Arena que involucró al jugador de FC Cincinnati Matt Miazga. Tanto el informe del partido aprobado por los funcionarios como las declaraciones publicadas por la PSRA con respecto al incidente contenían falsedades materiales. Desde entonces, la PSRA no sólo no ha podido corregir dichas falsedades, sino que su presidente ha seguido repitiéndolas constantemente y públicamente”, expone la asociación de jugadores de la MLS en un comunicado.

Con este comunicado en defensa de Matt Miazga, la MLSPA afirma que la narrativa sobre lo ocurrido en el Red Bull Arena el pasado 4 de noviembre ha sido completamente falsa y alterada pues los videos muestran otra realidad completamente distinta, misma que no fue tomada en cuenta en la resolución de la investigación que se llevó a cabo.

“Las imágenes de vídeo puestas a disposición y revisadas durante el proceso disciplinario confirman que las declaraciones hechas por los árbitros y la PSRA eran falsas. Desafortunadamente, esa evidencia no parece haberse tenido en cuenta adecuadamente en la decisión de la MLS”, añade.

Además, la Asociación de Jugadores de la MLS pide que se lleve a cabo una ejemplar sanción para los árbitros por acciones irresponsables y las declaraciones falsas.

“Mientras tanto, no se ha anunciado ninguna medida disciplinaria para los árbitros por presentar un informe de partido con múltiples declaraciones falsas y no se ha anunciado ninguna disciplina para abordar la avería de la seguridad del estadio que permitió que el incidente ocurriera en primer lugar. Además, la MLS no ha condenado públicamente a la PSRA por sus acciones irresponsables y declaraciones falsas”, añadió.

“Los jugadores de la MLS son responsables públicamente de sus acciones. Ya es hora de que se aplique el mismo estándar a los funcionarios”, añade.

Statement on the suspension of Matt Miazga. pic.twitter.com/4R7F9uS2qo — MLSPA (@MLSPA) November 30, 2023

Matt Miazga Defensa del Año 2023 en MLS

La espectacular temporada de Matt Miazga con FC Cincinnati quedará para los libros de historia: el veterano central ganó el premio al Defensa del Año 2023 en MLS.

En su primera temporada completa, luego de pasar casi una década en Europa, el futbolista de 28 años logró una asistencia en 27 partidos como titular, al comandar la tercera mejor línea defensiva de la liga (39 goles en contra) en una temporada en la que el equipo Naranja y Azul consiguió el Supporters’ Shield, con 20 victorias – 5 derrotas – 9 empates (69 puntos).

Miazga, un excanterano de New York Red Bulls, con amplia experiencia en la selección masculina de Estados Unidos, se unió a Cincinnati desde el Chelsea FC de la Premier League de Inglaterra en agosto de 2022, para ayudar a consolidar a un equipo que estaba habituado a finalizar en la última posición para pasar a competir por la MLS Cup.

El premio al Defensa del Año participaron en la votación personal técnico de los clubes de MLS, medios de comunicación y jugadores en activo en la MLS.

Este es el desglose de los resultados de la votación, en la que Miazga superó a los otros dos finalistas: Tim Parker (St. Louis CITY SC) y Yeimar Gómez Andrade (Seattle Sounders FC).

