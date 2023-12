Carlitos ‘El Productor’ mostró por primera vez el rostro de su bebé recién nacida

El pasado miércoles, en horas de la noche, Carlitos ‘El Productor’ se encontraba muy contento por una noticia que embarga a su familia, y es por el nacimiento de su hija Aliyah Sofía, que además llegó a este mundo por parto natural.

A su vez, en ‘El Gordo y La Flaca‘ aprovecharon para darle la bienvenida a la hija de una persona que se ha convertido en una pieza clave para el espacio de entretenimiento que transmiten a través de las cámaras de Univision de lunes a viernes, pues se trata de Juan Espinosa, nombre real de Carlitos.

Lili Estefan y Raúl de Molina aprovecharon la oportunidad de entrevistarlo para conocer cómo se sentía por su hija Aliyah, al tiempo que no pudo contener la emoción. Además, destacó que desde el momento en el que se encuentra en la barriga se puede conocer si sufrirá de acondroplasia y este no será el caso de la bebé.

“Estoy tan contento. A mí me han dicho que yo lo voy a pagar todo con ella. Me muero cuando la veo, me recordó a Sebastián la primera vez que lo vi que me quedé mirándolo y no le quitaba la vista de ahí, me pasó igual con ella. Le pusimos Aliyah Sofía Espinosa. Yo estaba ahí al lado del doctor y corté el cordón umbilical”, dijo Carlitos.

Carlitos ‘El productor’ le dio la bienvenida a su segunda hija. / Foto: Mezcalent.

Agregó que la niña pesó 6 libras con 7 onzas y midió 35 centímetros.

Internautas reaccionan al ver a la hija de Carlitos ‘El Productor’

“¡Llegó la princesa que tanto esperaban!!!!! Que DIOSITO la bendiga siempre y la guíe a la LUZ, te quiero mucho Juanito”, “Dios la bendiga y guarde siempre”, “Pero Carlitos nada más es chiquito, ese hombre preña rápido”, “La bebé será igual que su mami”, “Felicidades y bendiciones para los cuatro. Bienvenida al mundo. Es hermosa esa muñequita. Dios la bendiga”, “Papá Dios es grande y misericordioso”, “Parece una fresita Dios la bendiga y la proteja”, “Muchas felicidades y lluvia de bendiciones para toda la familia”, “Felicidades Carlitos que la disfrutes mucho Dios la bendiga”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

