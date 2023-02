Carlitos ‘El Productor’ demuestra en ‘El Gordo y La Flaca’ el ritmo que lleva en la sangre bailando merengue

Carlitos ‘El productor‘ tiene una amplia trayectoria en Univision y actualmente trabaja en ‘El Gordo y La Flaca‘ labor por la que recientemente es bastante aplaudido. Por ello, no pierde la oportunidad de sacarle una sonrisa no solamente a la audiencia del programa, también a la comunidad de Instagram, pues sus ocurrencias son una de las cosas que más lo caracterizan y le termina dando un particular toque al espacio televisivo.

La cuenta oficial de Instagram del programa de farándula que transmite Univision constantemente comparte contenido exclusivo que no pasan cuando están al aire, pues es mejor conocido como los detrás de cámaras y el productor del espacio no perdió la oportunidad de mostrarle a los casi cinco millones de seguidores, con los que cuentan en la plataforma, el ritmo que lleva en la sangre.

Para la audiencia del espacio no es un secreto que Carlitos de manera frecuente muestra sus habilidades en el baile, y por ello el pasado martes fue el momento adecuado para volver a hacerlo frente a todo el equipo que se mantiene en el estudio y que permite que el trabajo salga impecable.

A su vez, los comentarios en el post no se hicieron esperar debido a que muchos aplaudieron su entusiasmo y alegría que comparte con el resto. Sin embargo, no todo fue positivo, algunos manifestaron sus incomodidades, aunque resaltaron las cosas positivas que él hace para el disfrute del resto, pues su intención siempre ha sido hacer sonreír a la audiencia.

“Me encanta Carlitos”, “A Carlitos le gusta ser el centro de atención”, “Carlitos es un ser muy feliz, virtud que a muchos les cuesta”, “Carlitos es feliz, muy feliz”, “Cuántos años tiene Carlitos?”, “Baila bien el socio”, “Dale”, “Un mini baile”, “¿Qué pasa bebé?”, “Los veo desde Nicaragua, me encanta su programa, Bendiciones”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

