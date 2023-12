Javier Aguirre tras el mal momento del Mallorca: “Soy el máximo responsable de todo”

El director técnico mexicano del Mallorca español, Javier Aguirre, decidió asumir toda la culpa del mal momento que ha vivido su equipo en la presente temporada de LaLiga de España y abre aún más las especulaciones sobre su posible destitución por parte de la directiva al haber conseguido apenas un total de 10 puntos y quedándose a tan solo dos puestos del descenso.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una conferencia de prensa en la que reconoció tener la culpa de todo lo ocurrido hasta la fecha y que se encargará de encargará de seguir impulsando a sus jugadores para poder tener mejores resultados y así poder alejarse del fondo de la tabla general del balompié español.

“Soy el máximo responsable de todo. No puedo achacarle nada a nadie y así se lo dicho a los jugadores. Nunca lo he hecho ni lo haré, no me escondo en ese sentido”, expresó el estratega previo al duelo contra el Deportivo Alavés.

Javier Aguirre también respondió a una pregunta que le realizaron sobre las declaraciones de Luis García Plaza, técnico del Deportivo Alavés; en sus declaraciones aseguró que todos los miembros de la plantilla del Mallorca “están” con su colega mexicano y van a salir al campo “todavía más fuertes”.

“Luis está más que calificado para hablar de aquí, porque ya estuvo (en la isla) y dio grandes noches al club. Le aprecio mucho. Coincidimos en Emiratos Árabes y en otros equipos. Tenemos un buen rollo y mucho respeto mutuo”, expresó el entrenador azteca.

Recordemos que Aguirre tomó el mando del Mallorca en sustitución de García Plaza el pasado mes de marzo de 2022 cuando el equipo se encontraba a seis jornadas para descender en LaLiga. Sin embargo, logró sobreponerse a esto y alcanzar los puntos pertinentes para mantener al equipo en la primera división.

“Los jugadores me demuestran su respeto y afecto día a día. Son profesionales, respetan la autoridad y hacen lo que la autoridad les dice. Tienen que estar con el entrenador por una cuestión de jerarquía. De la situación del equipo soy el máximo responsable y no puedo achacarle nada a nadie. No lo he hecho, ni lo haré nunca. Soy el máximo responsable. Las críticas tienen que ser dirigidas a mí porque soy el que pongo y quita jugadores”, afirmó.

“El Alavés juega bien al fútbol y no precisamente con el estilo de ellos, del cuerpo a cuerpo y partido cerrados. Tienen otra forma de jugar y es un equipo que trata bien la pelota, con criterio, y así lo hacen en cualquier campo, como el Civitasm (Metropolitano) y el Camp Nou, donde hicieron un partidazo. Juegan con desparpajo y confía mucho en lo que hacen”, concluyó Aguirre.

