Marjorie de Sousa lanza dardo a Julián Gil por su hijo: “Muchas lágrimas son de cocodrilo”

La actriz Marjorie de Sousa el pasado viernes le dio la bienvenida a la Navidad junto a su hijo Matías en el programa de televisión ‘Hoy’ que es transmitido a través de las pantallas de Televisa. El video en las redes sociales se volvió tendencia, hecho por el que Julián Gil terminó viéndolo y expresó su incomodidad por ello.

Sin embargo, la venezolana se tomó para responderle, pero a una seguidora de la cuenta de Instagram de ‘People en Español’, y es que le dijo: “Aquí otra que no tiene idea. Señora, no crea lo que ve en redes o en algunos medios. Le digo algo, muchas lágrimas son de cocodrilo cuando la realidad es otra tan diferente. Dios te bendiga. Te amo”.

¿Qué dijo Julián Gil sobre la canción de su hijo con Marjorie de Sousa?

“¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy, después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un ‘poquito’ de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión“, empezó escribiendo el actor argentino.

La venezolana Marjorie de Sousa junto a su hijo Matías en 2020. / Foto: Mezcalent.

La expareja sentimental de Marjorie añadió: “Y claro, gracias a la gente que me etiquetó en los videos, pude verlo. Sí, debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el DERECHO a un padre o madre de paterna o materna. NO estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa: ‘Hijo de Marjorie’ (¿acaso no tiene padre?)”.

Marjorie de Sousa asegura que Julián Gil siempre la ha querido dejar como la mala del cuento. / Foto: Mezcalent.

“Como padre, se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así? ¿Sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de Alienación Parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto si es REAL y NO debería ser algo normal“, escribió en la publicación de Instagram.

