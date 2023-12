Miss Nepal se robó las miradas con sesión de fotos luciendo un bikini

Jane Garret, quien participó en el Miss Universo para representar a Nepal, se convirtió en una de las participantes más mediáticas de esta edición, debido a que rompió los estereotipos al ser una mujer de talla grande.

Sin medidas perfectas ni ánimos de querer serlo, la modelo ha enviado un mensaje de aceptación y respeto a los distintos cuerpos en el certamen de belleza más importante del mundo.

Ahora que ha terminado el concurso, su mensaje ha tomado más fuerza, pues ha participado en distintos programas de entretenimiento y también ha publicado contenido con el que ha conectado con su audiencia.

En esta ocasión, publicó un video de una sesión de fotos que hizo en Miami y en la que lució un espectacular bikini negro.

Disfrutando del sol de la ciudad y dando sus mejores poses a la cámara, Jane Garret, Miss Nepal, logró inspirar a muchas mujeres para que se acepten tal cual son y rompan con los preceptos de cuerpos ideales que durante años se han impuesto.

Además del material audiovisual, la joven dejó un mensaje en el que indicó: “Se nota que me gusta la playa ¡El rechazo es protección, bebé! Si alguien o algo te rechaza, ¡es el universo protegiéndote de lo peor!”.

Los comentarios para la Miss Nepal no faltaron y muchos usuarios le expresaron su admiración por la forma en la que ha mostrado que las mujeres curvys también son bellas.

Algunos de los mensajes que le han dejado son: “Después de verte en Miss Universo, me veo al espejo como una diva, gracias por hacer historia en el mundo, te admiro y respeto”, “Bravo, las mujeres venimos en todas las tallas y todas son hermosas”, “Hermosa, esa es la verdadera belleza, natural, real y genuina”, “Qué guapa”.

Miss Nepal habla con Alicia Machado

Esta semana, la reina de belleza compartió con Alicia Machado, Miss Universo 1996, en el programa ‘¡Siéntese Quién Pueda!’, que transmite Univision.

Durante el show, ambas conversaron sobre las críticas que recibieron por su peso y salirse del molde de miss.

En el caso de Jane Garret dijo que la situación fue tan abrumadora que pensó en quitarse la vida: “Inclusive hace un año atrás quise quitarme la vida, pero en el último año tuve que transformar como pensaba, ¿sabes? Realmente odiaba mi cuerpo, me odiaba a mí misma, perdí toda mi autoestima, también sufrí de anorexia porque tengo problemas hormonales que me hacen ganar peso. Todavía hoy la gente me llama ‘puerca’, ‘ballena’, ‘búfalo’, me llaman así, pero yo no dejo que eso me afecte más porque tengo una validación de mí misma”.

Además de esto comentó: “Lo único que necesitas es la autovalidación, es lo más importante, de Dios y de ti”.

En el Miss Universo, la candidata de Nepal se convirtió en una de las más queridas por el público, ya que durante la competencia encantó a muchos con su historia y, cuando desfilaba por la pasarela, lo hacía con una fuerza y seguridad que la hacían destacar dentro de las participantes. Este éxito se ve también en el interés que ha mantenido entre los usuarios en redes sociales, que desean seguir conociendo de su vida y apoyándola con su mensaje de inclusión.

