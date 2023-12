¿Cuánto ganará Alfonso Herrera por participar en Rebel Moon, la nueva película de Zack Snyder?

Alfonso Herrera se unirá a una guerra intergaláctica conformada por criaturas espectaculares, héroes anónimos y una legendaria aventura que promete encantar y maravillar a todos los fanáticos de la ciencia ficción y la ópera espacial: Rebel Moon.

La última cinta del responsable de Watchmen, Man of Steel, y más recientemente Army of Dead, Zack Snyder, contará con la participación del ex integrante de RBD en un papel que promete llevar la carrera de Herrera a otro nivel, o mejor dicho, a otra galaxia.

La producción de Netflix, la cual verá la luz el próximo 22 de diciembre en la plataforma de streaming, contará la historia de Kora, protagonizada por la española Sofía Boutella, quien se encargará de liderar a un equipo de rebeldes galácticos que buscan salvar su hogar del tirano Balisarius, interpretado por el británico Fra Fee.

Alfonso Herrera se habría embolsado una pequeña fortuna por participar en Rebel Moon. Crédito: AFP / Getty Images

Aunque el mismo Herrera señaló, durante la presentación de la película en México, que su participación en la cinta es reducida, no deja de ser menos importante su participación en una cinta de estas magnitudes. Por lo anterior, un gran número de fanáticos se estarán preguntando ¿cuánto ganará Alfonso Herrera por formar parte de Rebel Moon?

El sueldo de Alfonso Herrera en Rebel Moon

Durante su participación en la presentación de la cinta, Herrera no dejó de señalar la gran experiencia de trabajar con un director de la categoría de Snyder, quien también ha tenido bajo a su mando a otra gran intérprete mexicana en su penúltimo trabajo, Army of Dead: Ana de la Reguera

Cabe destacar que el mexicano formará del bando antagonista de la cinta en un papel que no ha sido revelado, pero de acuerdo con Alfonso Herrera, tendrá mayor protagonismo en la segunda parte de la película, la cual será estrenada el siguiente año en la misma plataforma de streaming.

La participación de Herrera en esta espectacular cinta también ha despertado el interés sobre sus beneficios. Y aunque es claro que Rebel Moon se convertirá en una perfecta plataforma para que el mexicano pueda obtener papeles de mayor relevancia, no cabe duda que el ex RBD también obtendrá una gran bolsa.

Aunque el salario del actor por la nueva cinta de Netflix es imposible de conocer, si podemos hacer un “aproximado” tomando en cuenta diversos factores. En primera instancia, es importante considerar que cada producción puede pagar un salario diferente de acuerdo a diversos elementos como el tipo de cinta, presupuesto, productora, entre otros factores. Sin embargo, y gracias a la finalización de la reciente huelga entre el Sindicato de Actores y las grandes productoras, los salarios “han mejorado” sustancialmente.

Alfonso Herrera será un antagonista en Rebel Moon. Crédito: AFP / Getty Images

De acuerdo con el sitio comparably.com, un actor en Hollywood puede ganar entre $30,000 dólares a $860,000 dólares por película, con un promedio de $155,00 dólares. Sabiendo que Herrera tuvo un papel secundario en una cinta de gran presupuesto, podemos determinar que el mexicano estaría recibiendo entre $30,000 dólares hasta $200,000 dólares.

Cabe recordar que, de acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, el actor de la multipremiada serie Ozark, cuenta con una fortuna aproximada de $6 millones de dólares en la actualidad.

