Lionel Messi confesó que estuvo muy cerca de jugar en Arabia Saudita antes de ir al Inter Miami

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, encabezó este martes la portada de la revista TIME al haber sido seleccionado como el mejor deportista del año gracias a sus logros en 2023, dejando dentro del magazine una entrevista en la que comentó varios temas de interés, pero en especial uno que fue el que destacó sobre el resto: la posibilidad que tuvo y que consideró para jugar en Arabia Saudita.

Uno de los puntos fuertes de la entrevista de la revista a Messi fue el hecho de resumir todo su 2023, incluyendo su Balón de Oro, su título con el PSG y su llegada al Inter Miami, pero antes de aterrizar en Estados Unidos una oferta millonaria estuvo a punto de ser tomada en cuenta por el 10 de la Albiceleste.

Sin mencionar los nombres de los clubes que estaban tras él, comentó que conoce la liga de Arabia Saudita por su posición como embajador en el país y habló muy bien de dicha competición.

“Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Intenté volver y no fue así. También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”, indicó Messi.

Continuó hablando de lo que ha sido el esfuerzo por las autoridades de la nación asiática en crear un torneo de alto nivel.

“Como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”, añadió.

Lionel Messi posa con el Balón de Oro 2023 durante su presentación al DRV PNK Stadium. FOTO: Megan Briggs/Getty Images.

Posteriormente recordó que solo la mejor decisión la tomó gracias a su familia, que lo ayudó y lo apoyó en su decisión de mudarse a Miami.

“Afortunadamente tuve varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso evaluarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami”, señaló el actual jugador de Inter Miami.

Más adelante, habló sobre lo que ha sido su vida este primer año en el Inter Miami, donde ya pudo saborear las mieles del triunfo al coronarse en la Leagues Cup 2023.

“Por ahora no podemos quejarnos de nada. Quizás lo más difícil de adaptar sea el tráfico, aunque en París también fue complicado, y luego el calor y la humedad del verano. Aunque muchas veces estar en la playa o de vacaciones puede ser agradable, para hacer deporte, entrenar o jugar, sobre todo en verano, quizás sea demasiado, y eso se nota”, dijo al respecto.

Por último, Messi quiso cerrar la entrevista hablando sobre lo que será su próxima campaña que se espera que arranque oficialmente en marzo pero celebrando una serie de partidos de amistosos de pretemporada desde el venidero mes de enero.

“Lo más importante ahora mismo es recuperarme bien física y también mentalmente, descansar, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos y luego pensar en volver con las mismas ganas de siempre y con algunos retos especiales por delante”, cerró.

Por momentos se rumoraba que Messi podría salir cedido en el mercado invernal de fichajes para que no perdiera el ritmo de juego, a la postre el atacante decidió permanecer en Estados Unidos donde también afinará detalles para integrarse a la selección de Argentina que en 2024 disputará la Copa América también en la nación norteamericana.

