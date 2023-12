Star Wars regresa: se anuncia una nueva secuela de la saga centrada en Rey Skywalker

A 4 años de la finalización de la última trilogía de Star Wars, el furor y pasión por esta emblemática saga en la historia del cine vuelve a encenderse gracias a las últimas noticias: una nueva secuela ha comenzado a “cocinarse”.

De acuerdo con lo difundido por el portal Production List, sitio especializado en esta clase de temáticas, la nueva cinta de Star Wars se centrará en el personaje principal de la anterior trilogía, Rey Skywalker, protagonizada por la actriz británica Daisy Ridley (Murder on the Orient Express, Peter Rabbit, entre otras).

Asimismo, el rodaje de esta nueva aventura galáctica daría inicio el día 7 de abril del siguiente año, y estaría a cargo de la directora paquistaní Sharmen Obaid-Chinoy, quien ya se ha desenvuelto en otras producciones de Disney y Marvel, siendo Ms. Marvel su mejor y más sonado trabajo.

La nueva película de Star Wars, protagonizada por Daisy Ridley, se comenzaría a rodar en abril de 2024. Crédito: AFP / Getty Images

¿De qué tratará la nueva película de Star Wars?

Aún sin un título oficial, la nueva cinta, que comenzó a comentarse desde abril de este año, pero que no fue confirmada hasta ahora, seguirá la historia de Rey 15 años después de los acontecimientos de “Rise of Skywalker”. En la nueva historia, la Jedi dirigirá una academia de aspirantes a Jedis con la finalidad de seguir a su maestro, Luke Skywalker.

Dentro de la escasa información difundida hasta el momento, tampoco se ha conocido el resto del elenco que acompañará a Ridley, la única confirmada hasta el momento, en la nueva cinta. Sin embargo, y de acuerdo con diversas fuentes, se ha sugerido la vuelta de John Boyega a la saga gracias a su destacada actuación y el desarrollo de personaje que experimentó durante su participación.

De igual manera, se desconoce si otras estrellas de la trilogía, o anteriores, podrían volver, como es el caso del actor de origen latino Oscar Isaac.

Los nuevos planes de Disney con el universo de Star Wars

A raíz de la información difundida, también se ha confirmado que la nueva cinta, la cual podría ser el inicio de una nueva trilogía, pretende seguir un camino diferente a la saga Skywalker, a pesar de ser una secuela directa, e iniciar una nueva era llamada “La Nueva Era Jedi”.

La nueva cinta de Star Wars podría estrenarse en 2026. Crédito: AFP / Getty Images

Cabe recordar que el anuncio de esta nueva secuela, responde a la intención y necesidad de expandir el universo de Star Wars, el cual ya ha comenzado a cimentarse de manera correcta gracias a exitosas series como The Mandalorian, Ashoka, The Book of Boba Fett, entre otras.

De igual manera, es importante destacar la entrada del reconocido director James Mangold (Logan, Walk the Line) quien dirigirá una cinta centrada en el inicio de la orden Jedi, 25,000 años antes de lo contado en la primera saga cinematográfica de Star Wars. Asimismo, la participación de Dave Filoni, creador de The Mandalorian y otras series de esta marca, promete fortalecer el nuevo camino de la saga.

A pesar de no ser una fecha oficial, se cree que la nueva película de Star Wars verá la luz en mayo de 2026.

