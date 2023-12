Audiencia de ‘La Casa de los Famosos 4’ reacciona tras confirmar la participación de Lupillo Rivera

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ promete ser emocionante y llena de sorpresas con la participación de Lupillo Rivera. Como uno de los cantantes más reconocidos en el género de música regional mexicana, se espera que él aporte su talento y carisma a dicho espacio televisivo.

La expareja sentimental de Mayeli Alonso aceptó el reto de vivir bajo el mismo techo con otras 22 celebridades sin privacidad, hecho que definitivamente no será fácil para el cantante, pero parece estar dispuesto a enfrentar este desafío. La Casa de los Famosos es conocida por sus intensas dinámicas y conflictos, por lo que seguramente veremos a Lupillo enfrentarse a diversas situaciones mientras convive con otros famosos.

“¡Ya tenemos nuestro PRIMER FAMOSO CONFIRMADO! Mira como la jefa sorprendió a Lupillo Rivera en pleno restaurante. ¿Qué te pareció la sorpresa #LaCasaDeLosFamosos Gran Estreno en Telemundo: Martes 23 de enero 7 PM/6C #LCDLF4″, fue el mensaje que acompañó la noticia.

Aunque aún no se han revelado los nombres de las demás celebridades que estarán en la nueva temporada, se espera que el elenco esté compuesto por personalidades destacadas en el mundo del espectáculo y con historias interesantes que compartir.

Con su inclusión en La Casa de los Famosos, Lupillo continúa consolidando su carrera y expandiendo su presencia en la televisión. Los fanáticos del cantante seguramente estarán emocionados de verlo en este formato de reality, que promete ser una experiencia única y emocionante.

El cantante Lupillo Rivera se mostró muy contento por este nuevo reto. / Foto: Mezcalent.

“Vamos Telemundo, no se dejen humillar de Televisa, ustedes son los mejores dando giros inesperados”, “Excelente hay dinero en esta temporada. Este si es un Rivera”, “Omg Team Lupillo desde ahora, él me cae súper bien”, “Huy esto sí que se puso bueno jajaja”, “El único de los Rivera que me gusta”, “Gran elección Lupillo va a dar mucho de qué hablar”, “Bueno Lupillo haz todo lo contrario a lo que hizo el santo de Juan y llegaras lejos”, “Lupillo sí dará contenido”, “Que no se ponga a rezar y llorar todo el día. Tampoco queremos ver a la familia completa metida todo el tiempo en la casa, por favor”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ se estrenará el martes, 23 de enero del 2024 en Telemundo. Será interesante ver cómo Lupillo Rivera se desenvuelve en esta competencia y cómo se relaciona con los demás participantes en el transcurso del programa.

