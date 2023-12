Eiza González se une a la serie Mr. & Mrs. Smith de Amazon en un papel sin revelar

Eiza González no deja de cosechar grandes participaciones en producciones de renombre durante el último año. Y es que luego de confirmarse su actuación dentro de la última cinta del reconocido director Guy Ritchie, junto a estrellas como Henry Cavill y Jake Gyllenhaal, la mexicana se ha anotado un nuevo logro: añadirse a la próxima serie de Amazon Mr. & Mrs. Smith.

El remake, en formato de serie, de la cinta protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, contará con la participación de la mexicana en un papel aún sin revelar. Sin embargo, y de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la producción, Eiza González tendrá un desempeño más de invitada que de participante recurrente de la serie.

La serie de Amazon, la cual es protagonizada por el actor y músico estadounidense, Danny Glover y la intérprete Maya Erskine, también contará con las apariciones invitadas de otros actores de Hollywood como Alexander Skarsgard (Tarzan, The Northman), Sarah Paulson (Ratched, Glass) y Ron Perlman (Hellboy, Don’t Look Up!).

La nueva serie de Eiza González verá la luz a inicios de 2024. Crédito: AFP / Getty Images

¿De qué tratará la nueva serie de Mr. & Mrs. Smith?

Se cree que la serie, la cual no pretende seguir el mismo camino que de la cinta de 2005, sino más bien arrancar con una pareja de agentes que comienzan a enamorarse conforme avancen las misiones asignadas en equipo, podría estrenarse a inicios de 2024.

Lo anterior se debería a la reciente huelga de actores que paralizó completamente la industria de Hollywood durante los últimos meses. Asimismo, la nueva serie contará con un estilo más oscuro pero también plagado de la comedia típica de Glover.

Eiza González se anota otro triunfo en Hollywood

Para nadie es un secreto que Eiza González se ha convertido en una de las actrices mexicanas con mayor proyección y presencia en Hollywood desde hace años. Y es que luego de participar en grandes producciones como Alita: Battle Angel, Ambulance, Bloodshot, Baby Driver, Godzilla vs Kong, entre otros, el nombre de la nacida en la Ciudad de México resuena cada vez en este medio.

Cabe mencionar que en anteriores semanas, y aún sin un anuncio oficial, se ha colocado a la actriz como la próxima Mujer Maravilla tras el reinicio del Universo Cinematográfico de DC a manos de James Gunn.

Eiza González ha sido rumoreada como la nueva Mujer Maravilla. Crédito: AFP / Getty Images

Otra pista de la potencial encarnación de Eiza González como la amazona es la reciente publicación que hizo Gunn en sus redes sociales celebrando el Día de la Mujer Maravilla. En dicho post, el director de la trilogía de Guardians of the Galaxy mostró una imagen de la superheroína, lo que motivó a Eiza a contestar la misma publicación.

A pesar de que aún no es un hecho su regreso al género de superhéroes, González ya cuenta con otros proyectos en puerta como la próxima serie de Netflix The Three-Body Problem.

