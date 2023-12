Jennifer López protagonizará la adaptación cinematográfica de “Kiss of the Spider Woman”

Luego del anuncio del lanzamiento de su siguiente álbum “This Is Me… Now”, Jennifer López se prepara para protagonizar uno de los retos más importantes de toda su carrera: la adaptación cinematográfica de “Kiss of the Spider Woman“.

La nacida en El Bronx formará parte de este filme, el cual se basará en la novela de Manuel Puig, la cual ya cuenta con una adaptación gracias al musical de Broadway de 1993. Esta obra cuenta también con la música de grandes leyendas del teatro musical como John Kander y Fred Ebb así como el libreto musical de Terrence McNally.

La obra de Puig contará con la dirección de una voz autorizada del musical como lo es Bill Condon, quien obtuvo gran reconocimiento por su trabajo en “Dreamgirls“.

Jennifer López hará el papel de una mujer imaginaria llamada Aurora. Crédito: AFP / Getty Images

¿De qué trata Kiss of the Spider Woman?

A pesar de que aún no se ha revelado la trama exacta de la adaptación fílmica, podemos obtener un panorama de la cinta gracias al musical de Broadway, el cual está ambientado en una prisión argentina en 1981. En la historia, Luis Molina es un peluquero gay que cumple una condena de 8 años debido a que supuestamente corrompió a un menor.

Como forma de escape, Molina empieza a imaginar a una mujer llamada Aurora, quien es recreada por Luis como una diva clásica del cine quien protagoniza un gran número de películas, incluida la historia de la mujer araña que mata a su presa con un beso. La vida de Molina cambia cuando llega a su celda el marxista Valentín Arregui, con quien forma un gran vínculo.

A falta de una confirmación oficial, Jennifer López interpretará el papel de la mujer imaginaria de Molina, Aurora, gracias a su gran experiencia y trayectoria como cantante y bailarina.

Cabe recordar que aún no se ha confirmado si la cinta se convertirá en una adaptación directa de la novela o tomará al musical de Broadway como punto de partida. De igual manera, es importante mencionar que esta no es la primera vez que se adapta la obra de Puig. Esto sucedió con anterioridad en 1985 gracias al trabajo del director Héctor Babenco.

Jennifer López anunció su siguiente álbum llamado “This is me… now”. Crédito: AFP / Getty Images

La cinta, la cual obtuvo grandes críticas y elogios por parte del público y los expertos, contó con la participación de William Hurt, quien ganó el Oscar a Mejor Actor por su actuación de Luis Molina. En tanto, la obra de Broadway obtuvo 7 premios Tony así como sendos reconocimientos para sus principales protagonistas.

Aún en etapa de desarrollo, “Kiss of the Spider Woman” cuenta con financiamiento independiente además de encontrarse en búsqueda de su protagonista. De acuerdo con lo revelado, los ensayos de la cinta comenzarían en febrero con la intención de iniciar la filmación en abril de 2024 en Nueva Jersey.

