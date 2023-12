La Liga MX mantendrá sus mismos equipos para la temporada 2024

El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, decidió anunciar durante una conferencia de prensa que el campeonato azteca no tiene planeado en un futuro cercano regresar el ascenso y el descenso dentro de la competencia, así como el aumento de los clubes para brindar un mayor espectáculo a la fanaticada mexicana.

Estas declaraciones las realizó Mikel Arriola durante la renovación de patrocinio que mantiene con BBVA; el presidente ejecutivo fue cuestionado sobre si se realizarían algunos cambios en el formato de la competencia para darle nuevas oportunidades a los demás clubes y a pesar de este deseo rechazó cualquier tipo de campo.

“Mismas reglas, no vamos a modificar nada. No, vamos a ver que pasas en la Asamblea, pero no hay un cambio de reglas. Ya se verá en su momento, pero hoy no está planteado”, expresó Arriola sobre el tema del ascenso y el descenso dentro del fútbol mexicano y sobre el cuestionamiento para aumentar el torneo a un total de 20 clubes.

En la conferencia de prensa el presidente de la Liga MX también habló sobre la equidad salarial que se busca aplicar en todo México con cada uno de los deportes para que exista un salario base para los atletas; este hecho ha generado gran polémica al considerar que resultaría con el respaldo de las autoridades públicas.

“Nosotros la hemos promovido mucho antes que cualquier esfuerzo de política pública, somos los primeros en promover la igualdad salarial, me parece que Mariana ha sido una buena representante de su liga ante la conversación legislativa. Subrayando el apoyo de la liga y entrando a la conversación, ese proceso va bien encausado”, destacó.

“El lado del patrocinio, si recuerdas en el 2016 la conversación era de topes salariales y eso se excluyó, hoy cada vez que en el factor del patrocinio, crece más la femenil, empezó en un dígito y ahora en dos en patrocinio y eso explica que tiene más recursos propios, que son el tema esencial de su crecimiento, hay patrocinios específicos, pero tenemos que la liga femenil de México es la 8 en promedio salarial”, concluyó el directivo de la Liga MX.

La Liga MX sigue disputando actualmente su torneo Apertura 2023 en la ronda de las semifinales en la que las Águilas del Club América salieron triunfantes en la primera llave tras golear 5-0 al Atlético San Luis; las dudas de los medios sobre esta serie de cambios ocurrieron sobre si se realizarían nuevos formatos para el 2024.

