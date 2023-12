María Celeste Arrarás denuncia ciertas irregularidades tras sus redes sociales haber sido hackeadas

La reconocida periodista María Celeste Arrarás expresó su indignación notar de que su cuenta de Instagram y Facebook fueron hackeadas y aclaró que se encontraba trabajando para recuperar de la segunda mencionada. Además, le recordó a sus seguidores la importancia de proteger la seguridad de las mismas y de verificar cualquier mensaje sospechoso antes de hacer clic.

María Celeste Arrarás vuelve a manejar su perfil de Instagram. / Instagram: @mariacelestearraras.

“Mis cuentas de Instagram y la de fans en Facebook fueron hackeadas por inescrupulosos que se han dedicado a postear vídeos grotescos y asqueroso”, fue parte del mensaje que subió a las historias de la red social de la camarita.

“Retomando el control de mis redes sociales después de que esta cuenta y la mía de fans en Facebook fuesen hackeadas por personas sin escrúpulos. Le agradezco a todos Uds. que me conocen tan bien que, de inmediato, se dieron cuenta de que yo jamás postearía las groserías que ellos publicaron y que reportaron que alguien se estaba haciendo pasar por mí. OJO: Mi cuenta de Facebook continúa fuera de mi control”, fueron las palabras que acompañaron una nueva publicación.

Las consecuencias de un hackeo pueden ser graves, ya que ellos pueden utilizar las cuentas para difundir información falsa (hecho que sucedió), estafar a seguidores o incluso acceder a información personal.

María Celeste Arrarás confirmó que sus redes fueron usadas para poner información que no era real. / Foto: Mezcalent.

En el caso de María Celeste Arrarás, la periodista está tomando las medidas necesarias para recuperar el control de Facebook y evitar cualquier daño adicional. Se espera que en los próximos días pueda restablecer el acceso a sus redes sociales y volver a compartir contenido de manera segura.

Internautas reaccionan al mensaje de María Celeste

“Habías posteado en FB la muerte de Jamie Foxx hoy y me lo creí porque vino de ti. ¡Hasta que fui a corroborarlo y me di cuenta de que era fake news”, “Que bueno que ya recuperaste el control de tus redes sociales”, “Por fin! Qué bueno saber que ya regreso a tener el control total de su cuenta”, “Me alegro de que hayas regresado”, “Creo que aún no ha sido recuperado, esa foto no tiene buena calidad de tus historias en letras no la escribes así”, “Me alegro mucho que tus redes sociales vuelvan a ser el fiel reflejo de tu esencia”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

