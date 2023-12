Autoridades de aduana en Nueva York detienen a Eugenio Derbez

Mediante su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez confirmó que las autoridades del aeropuerto de Nueva York lo detuvieron. Según el histrión todo ha sido por culpa de una sandía. “Estoy en el aeropuerto de Nueva York y nos tienen detenidos a mí y a la sandía. Ya no sabía qué hacer con ella, si llevármela a Los Angeles, aunque sería un relajo traerla en el equipaje, o autografiarla y regalársela a algún fan de aquí. El caso es que me la traje y estoy esperando a que me digan si pasa o no. A ver si no pierdo el vuelo”.

Según reportó Mezcal TV, todo terminó bien para el humorista mexicano y éste sí pudo abordar el avión con todo y su sandía, eso sí, dentro de una bolsa. Pero, vale agregar que Derbez después se enfrentó a interesante disyuntiva. El productor de cine no sabía si guardarla como un recuerdo o llegar y comérsela al lado de su familia.

Los Derbez van a “Pinky Promise”

Recientemente Eugenio y su familia fueron noticia por ser parte de un nuevo episodio del programa “Pinky Promise”, de Karla Díaz, en donde promocionaron la nueva temporada del reality “De viaje con los Derbez”. La familia entera llegó para hablar sobre la aventura que vivieron en este nuevo “trip familiar” y sobre cómo este paso por Finlandia los encontró más unidos y felices.

Los viajes previos si bien es cierto han sido todos un éxito para el público, también es cierto que para ellos no siempre ha sido una experiencia divertida, sino al contrario. La primera temporada, durante su viaje a Marruecos vivieron un fuerte distanciamiento, tanto para la segunda temporada Aislinn exigió que todos fueran a terapia antes de embarcarse en este tipo de proyectos nuevamente.

El programa “Pinky Promise” verdaderamente sacó lo mejor de todos y también permitió que el público reconociera que todo lo que se ha expuesto en el reality es verdadero. Hay aspectos que controlan, como las dinámicas, pero no las reacciones e interacciones que se dan entre ellos.

Puedes ver la entrevista completa aquí:

Sigue Leyendo más de Eugenio Derbez aquí:

· Eva Longoria y Eugenio Derbez reciben reconocimiento en la entrega de Premios Impacto

· Sorpresivas declaraciones de Eugenio Derbez, asegura que nadie quería trabajar con él, en proyectos que no fueran comedia

· Video: Eugenio Derbez y su familia recuperaron la sonrisa, luego de la muerte de Fiona, gracias a Taylor Swift