Conoce el calendario completo de enfrentamientos de la Copa América 2024

El sorteo de grupos para la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos, tuvo lugar el jueves 7 de diciembre. Tras una ceremonia controvertida, se definieron los cuatro grupos que competirán por alzarse con el trofeo del torneo continental.

La selección argentina, campeona del Mundial de Qatar 2022, inaugurará la copa el 20 de junio del próximo año, enfrentándose a Canadá o Trinidad y Tobago, equipos que disputarán su clasificación al campeonato americano durante la fecha FIFA de marzo.

El sorteo del torneo, que se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio, determinó que el equipo liderado por Lionel Messi también jugará contra Perú y Chile en el Grupo A.

Por otro lado, la selección mexicana competirá contra Ecuador, Venezuela y Jamaica en el Grupo B, mientras que Estados Unidos se enfrentará a Uruguay, Panamá y Bolivia en el Grupo C.

Finalmente, Brasil, nueve veces campeón de América, se medirá contra Colombia, Paraguay y Costa Rica o Honduras, quienes disputarán un repechaje para acceder al Grupo D.

¿Cuáles son los grupos?

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Canadá o Trinidad y Tobago

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela, Jamaica

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica o Honduras

¿Cuál es el formato del torneo?

De los 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro, avanzarán a las fases eliminatorias los dos mejores de cada grupo, comenzando con los cuartos de final. El ganador de cada grupo se enfrentará a un subcampeón.

Los cuatro ganadores de esos juegos avanzarán a las semifinales, y los ganadores de las dos semifinales se enfrentarán en la final en el Hard Rock Stadium de Miami el domingo 14 de julio.

Conoce el calendario completo (horarios locales):

Fase de grupos:



20/06/2024: Argentina vs. Canadá o Trinidad y Tobago (8:00 pm, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta).



21/06/2024: Perú vs Chile (7:00 pm, AT&T Stadium, Arlington).



22/06/2024: Ecuador vs Venezuela (3:00 pm, Estadio Levi’s, Santa Clara).

México vs Jamaica (8:00 pm, NRG Stadium, Houston).



23/06/2024: Estados Unidos vs Bolivia (5:00 pm, AT&T Stadium, Arlington).

Uruguay vs Panamá (8:00 pm, Hard Rock Stadium, Miami).



24/06/2024: Colombia vs Paraguay (5:00 pm, Estadio NRG, Houston).

Brasil vs Costa Rica u Honduras (6:00 pm, SoFi Stadium, Inglewood).



25/06/2024: Perú vs Canadá o Trinidad y Tobago (5:00 pm, Children’s Mercy Park, Kansas City).

Chile vs Argentina (9:00 pm, Estadio MetLife, East Rutherford).



26/06/2024: Ecuador vs Jamaica (3:00 pm, Allegiant Stadium, Las Vegas).

Venezuela vs México (6:00 pm, Estadio SoFi, Inglewood).

27/06/2024: Panamá vs Estados Unidos (6:00 pm, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta).

Uruguay vs Bolivia (9:00 pm, Estadio MetLife, East Rutherford).

28/06/2024: Colombia vs Costa Rica u Honduras (3:00 pm, State Farm Stadium, Glendale).

Paraguay vs Brasil (6:00 pm, Allegiant Stadium, Las Vegas).

29/06/2024: Argentina vs Perú (8:00 pm, Hard Rock Stadium, Miami).

Canadá o Trinidad y Tobago vs Chile (8:00 pm, Estadio Exploria, Orlando).

30/06/2024: México vs Ecuador (5:00 pm, State Farm Stadium, Glendale).

Jamaica vs Venezuela (7:00 pm, Q2 Stadium, Austin).

01/07/2024: Estados Unidos vs Uruguay (8:000 pm, GEHA Field del Arrowhead Stadium).

Bolivia vs Panamá (9:00 pm, Estadio Exploria, Orlando).



02/07/2024: Brasil vs Colombia (6:00 pm, Estadio Levi’s, Santa Clara).

Costa Rica u Honduras vs. Paraguay (8:00 pm, Q2 Stadium, Austin).

Fases eliminatorias

Cuartos de final: Se jugarán entre el 4 y el 6 de julio mientras que las semifinlaes se jugarán el 9 y 10 del mismo mes. La eliminatoria por el tercer puesto se jugará el 13 de julio y la final se disputará el 14 en el

14 de julio en el Hard Rock Stadium, Miami, a las 8:00 pm.

Sigue leyendo:

–Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol es destituido por irregularidades en su elección

–FIFA negó la solicitud para que equipos de México disputen la Copa Libertadores 2024

–“Espero que llegue al del 2034”: Gianni Infantino quiere que Lionel Messi juegue los próximos tres Mundiales