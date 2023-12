Luis Suárez habla de su posible llegada al Inter Miami: “Allí está el mejor del mundo y un gran amigo”

Luis Suárez no ha ocultado su deseo de volver a reunirse con su amigo Leo Messi y, aunque no dio mayores detalles sobre su futuro, dejó claro que no descarta la "posibilidad" de fichar por el Inter Miami de cara a la próxima temporada