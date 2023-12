Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez en “Los Enviados 2” se enfrentan a un nuevo milagro

Paramount+ le ha dado un verdadero regalo navideño a sus fans al lanzar la segunda temporada de “Los Enviados”, un proyecto que sabe cómo utilizar el misterio religioso a su favor, sin embargo, más allá de la historia tenemos a dos actores que demuestran el tamaño de sus “tablas” interpretativas: Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez.

En esta segunda temporada nos encontramos con Pedro Salinas (Méndez) y Simón Antequera (Silvestre), dos sacerdotes tan diferentes entre sí, que son en efecto la dupla perfecta para este tipo de secretos religiosos.

La rápida sonrisa de “Simonete” es contagiosa y en ocasiones desesperante, mientras que los silencios de Pedro y su mirada incrédula le permiten al espectador adentrarse en los misterios que van más allá de las imágenes evidentes que tenemos en pantalla. Ahora teniendo las diferencias de estos personajes en la mesa, nos encontramos con la pareja perfecta para destapar cualquier misterio. Sobre esta química de entre sus protagonistas conversamos en exclusiva para El Diario de Nueva York con Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre.

Ambos concuerdan en que sus vidas y formas de ser en alguna medida son similares. Luis Gerardo siente que por esta razón son muy compatibles en pantalla. Miguel Ángel, con su humor de siempre, dice que antes de conocer al mexicano ya lo admiraba. Entre ellos, según el español, hay una relación de hermanos y aún cuando sea mayor en edad, siente que Méndez en la vida misma es como su hermano mayor, esa es la sensación que tiene Silvestre.

Al final, Miguel Ángel Silvestre asegura que uno de los grandes privilegios de su profesión es que puede conocer gente que de verdad le aportan algo en la vida, más allá del trabajo mismo.

La serie en esta segunda temporada nos enfrenta a misterioso y totalmente inesperado asesinato, en un convento gallego. ¿Las culpables?, supuestamente son tres monjas ciegas. Al ver los dos primeros episodios de esta temporada entendemos que, al menos de momento esto no es posible, pero hay mucho que no hemos visto aún y mucho que estas monjas no nos han contado. Hay más visiones, muchas muertes ocultas y demasiadas tragedias en un lugar, como bien dice el padre Pedro, parece “maldito”.

En la imagen aparecen Luis Gerardo Méndez como Pedro Salinas y Miguel Ángel Silvestre como Simón Antequera en “Los Enviados”. / Foto de Jamie Olmedo. / Cortesía de Paramount+. Crédito: Paramount+ | Cortesía

Luis Gerardo aplaude en esta entrevista el gran trabajo que ha realizado el director, guionista y ganador del Oscar, Juan José Campanella. Vale recordar que este mismo aplauso le ha dado el público a la serie en general, convirtiéndola en la ganadora del Oro por Mejor Drama y la Plata por Mejor Guión en los prestigiosos Premios New York Festivals TV & Film Awards.

La serie, por otra parte y no menos importante, es protagonizada no sólo por Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre junto a ellos también están reconocidos actores de renombre internacional como Assira Abbate, entre muchos otros.

Es valido agregar que la serie, como en su primera temporada, logra traspasar la pantalla dándole al televidente una serie de sensaciones que van en sintonía con lo que vemos, con lo que creemos ver y saber y junto a estos sacerdotes nos convertidos en los más o menos crédulos dentro lo divino. En ocasiones la necesidad de creer en la existencia de Dios, nos llevará a tildar a todo de milagro, mientras que los más escépticos buscarán siempre la evidencia detrás del relato. La serie desde esta premisa está para todos.

La segunda temporada, además cuenta con ocho episodios los cuales están disponibles exclusivamente por la plataforma de streaming de Paramount+, desde el 7 de diciembre. “Los Enviados 2” es una serie producida por Paramount Television International Studios en asociación con 100 Bares y Portocabo y está dirigida por Juan José Campanella, junto con Martino Zaidelis, Camilo Antolini e Inma Torrente.

