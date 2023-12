Estados Unidos aprobó una posible venta a Israel de municiones sin autorización del Congreso

El gobierno de Estados Unidos aprobó este sábado una posible venta militar extranjera a Israel de 13.981 cartuchos de munición para tanques por un monto de $106,5 millones de dólares. Se trata de una operación que generalmente tiene que recibir la aprobación del Congreso del país.

“El secretario de Estado aprobó una posible venta militar extranjera al gobierno de Israel de cartuchos de tanque multipropósito con trazador M830A1 de alto explosivo de 120 mm y equipos relacionados por un costo estimado de $106,5 millones de dólares”, señala un comunicado de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa del Departamento de Defensa.

La agencia, que indicó que el funcionario Antony Blinken entregó el 8 de diciembre la certificación al Congreso, agregó que el apoyo a Israel incluye publicaciones y documentación técnica; servicios de apoyo logístico, técnico y de ingeniería del gobierno y contratistas estadounidenses; estudios y encuestas, y otros elementos relacionados de logística y apoyo a programas.

En el texto, también se destacó que el secretario de Estado determinó y proporcionó una justificación detallada al Congreso de Estados Unidos de que “existe una emergencia que requiere la venta inmediata al gobierno de Israel” de esos artículos y servicios de defensa.

La venta, destacó, es “en interés de la seguridad nacional” del país.

Renunció a la revisión del Congreso

Así, señaló, el gobierno de Joe Biden renunció a los requisitos de revisión del Congreso, sustentándose en la Ley de Control de Exportaciones de Armas.

“Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel y es vital para sus intereses nacionales ayudar a Israel a desarrollar y mantener una capacidad de autodefensa fuerte y preparada. Esta propuesta de venta es consistente con esos objetivos”, indicó.

En el texto, también afirmó que el Estado israelí utilizará la capacidad militar mejorada para enfrentar las amenazas regionales y fortalecer la defensa de su territorio, a dos meses del conflicto armado que provocó el grupo terrorista Hamás tras el violento ataque del 7 octubre.

Agregó que ese país no tendrá dificultades para adaptar el equipo en sus fuerzas armadas y aseguró que la venta propuesta de municiones. Además, garantizó que el apoyo no alterará el equilibrio militar básico en la región, que no será una venta del inventario del Ejército estadounidense y que no habrá algún pacto adverso.

