Adamari López publica video entrenando con unos ajustados leggins

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, compartió en su cuenta en Instagram un video en el que se le vio cumplir con una rutina de ejercicios para tonificar su cuerpo.

En las imágenes se le veía a la boricua en un gimnasio junto a la entrenadora Rosibel. En la publicación, la artista hizo esta rutina que la ayuda a conservar una buena condición física. “Aquí se entrena 24/7 #nopainnogain ¿quién se apunta a hacer este challenge con nosotras?”.

Los seguidores de la ‘Chaparrita de Oro’ la felicitaron por su esfuerzo: “Orgullosa de tu arduo trabajo y determinación. Sigue adelante”, “Sí se puede”, “Dale duro, Adamari, que tú puedes”, “Una belleza infinita”, “Bien, bien, tú puedes”.

Adamari López regresó a los Estados Unidos

La presentadora de televisión ya está de vuelta en Miami luego de pasar varias semanas en Uruguay para la grabación del programa ‘¿Quién Caerá?’, de la cadena TelevisaUnivision.

Este proyecto marcará el regreso a la televisión de la boricua, quien este año salió de ‘Hoy Día’, show matutino de Telemundo.

Ahora su público podrá disfrutar de nuevo de su talento en este espacio de entretenimiento en el que pondrán a prueba la cultura general de los participantes.

Este show ha tenido muy emocionada a Adamari López, quien ofreció unas declaraciones a ‘Despierta América’ en las que habló de esta experiencia: “Me siento afortunada de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho. Es un proyecto para la familia, es un proyecto divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos”.

Acerca de esta oportunidad con la cadena de televisión, ha afirmado previamente: “Estoy muy contenta de regresar al lugar donde internacionalicé mi carrera como actriz. La familia de TelevisaUnivisión siempre me ha abierto las puertas con oportunidades que han jugado un rol determinante en mi crecimiento profesional, y estoy segura de que esta no será la excepción”.

La puertorriqueña es una de las figuras del entretenimiento hispano más mediáticas, razón por la que sus seguidores se mantienen atentos a cada uno de los proyectos que asume como presentadora de televisión.

