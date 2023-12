Balean a mujer desde la calle por las ventanas de su casa en Nueva York: 11 disparos al amanecer

Una mujer de 29 años fue baleada a través de las ventanas de su casa en Brooklyn (NYC) ayer al comenzar el día.

Un hombre armado que disparó 11 veces desde la calle, dijo la policía de Nueva York. Milagrosamente la víctima sólo fue rozada en el brazo izquierdo y la pierna derecha por una bala de 9 mm que atravesó la ventana del primer piso de su casa de tres plantas en E. 102nd St. cerca de Flatlands Ave. en Canarsie alrededor de las 7:10 a.m. del martes.

Otras dos balas impactaron en una ventana del 3er piso y otras cinco en una ventana del 2do piso. Los médicos llevaron a la mujer al Kings County Hospital en condición estable, informó Daily News.

No está claro el motivo del ataque. El pistolero, vestido con una chaqueta negra y una sudadera con capucha roja, huyó y está siendo buscado.

No estaba claro si la mujer era el objetivo del pistolero. La policía señaló que la víctima no identificada no tiene antecedentes de arresto.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia armada es constante en NYC, en calles y también edificios y establecimientos comerciales. La noche del domingo un hombre de 45 años murió tras ser baleado en un edificio de apartamentos en El Bronx.

La semana pasada un hombre murió baleado mientras estaba tras el volante de su camioneta estacionada en Brooklyn. Previamente un cliente recibió un disparo en la cara durante un atraco en un restaurante de pescado en Washington Heights. Y otro hombre de 37 años murió tras recibir varios disparos mientras se encontraba dentro de una lavandería en Brooklyn.