Carlos Sainz Sr.: “Si se hace un gran premio de Fórmula 1 en Madrid será un éxito”

El piloto español Carlos Sainz, padre del piloto de Ferrari Carlos Sainz Jr., discutió este miércoles la posibilidad de que Madrid, su ciudad natal, albergue en el futuro un Gran Premio de Fórmula 1 y expresó que, de confirmarse, sería “un éxito”.

“Hemos visto el Gran Premio de España en Cataluña durante muchos años, pero no hay una regla escrita que indique que debe permanecer allí de por vida. También estuvo en Jerez. Si esto realmente sucede, estaría encantado. Además, creo que es una iniciativa privada y nadie podrá culpar a nadie. Si se lleva a cabo, será un éxito”, señaló durante la presentación del coche con el que competirá en el Rally Dakar.

Sainz enfatizó que “correr en tu ciudad es único y fantástico”, en caso de que se concrete el Gran Premio y su hijo participe. “Si tiene la oportunidad, disfrutará mucho de ese Gran Premio. Todos los madrileños, españoles y quienes quieran visitar Madrid saben que es una ciudad emocionante y capaz de ofrecer lo mejor. Estoy contento”, expresó el ex piloto de Fórmula 1.

Además, el padre de Carlos Sainz Jr. destacó la importancia de que España “tenga uno o dos Grandes Premios”.

“Como madrileño, estaría encantado si llegara a Madrid. Conozco su impacto, la influencia que deja en una ciudad. Logísticamente, es imbatible a nivel mundial. Sería fantástico para Madrid”, agregó el padre del piloto de Ferrari.

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de correr algún día junto a su hijo en el Rally Dakar, señaló que no lo ve probable, ya que si en algún momento decide competir, “quién sabe” dónde estará él. “Lo veo a largo plazo”, concluyó.

La semana pasada, se especuló sobre la posibilidad de una nueva carrera en un circuito urbano en la capital española a partir de 2026. Sin embargo, a pesar de que algunos detalles sobre la carrera se han filtrado a los medios, la FIA ha intentado minimizar cualquier sugerencia de que el proyecto esté próximo a concretarse.

En declaraciones a Motorsport.com, el presidente del Senado de la FIA, Carmelo Sanzde Barros, quien también preside la Federación Española de Automovilismo (Real Automóvil Club de España), expresó su deseo de que la F1 regrese a Madrid, pero afirmó que hay muchas cosas por resolver.

“Hay un proceso claro para tener un Gran Premio en un lugar, y no creo que se esté siguiendo este proceso en base a lo que se ha filtrado. La Federación Española de Automovilismo es el punto de partida en este proceso, ya que siempre que se planea una nueva competición en un país, se debe comenzar con ellos. ¿Ha recibido la Federación Española este proyecto para analizarlo y estudiarlo hasta hoy? No, no lo ha recibido. Este paso crucial aún no se ha dado”, explicó el funcionario.

“Así que, si la Federación Española no ha recibido nada, entonces no lo ha enviado a la FIA, y por lo tanto, la FIA no ha recibido nada. En este momento, nadie dentro de la FIA ha estado trabajando en este proyecto que ha aparecido en la prensa en los últimos días”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Fernando Alonso compartió premio a la ‘mejor acción del año 2023’ con Checo Pérez

–Lewis Hamilton preocupado por el control de los vehículos de Red Bull

–Max Verstappen muestra su enojo por el nuevo apodo de ‘Checo’ Pérez