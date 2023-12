A pesar de las polémicas, Jennifer Hermoso es finalista al premio The Best de la FIFA

El pasado mes de septiembre la jugadora de la selección española de fútbol, Jennifer Hermoso, estuvo envuelta en una polémica con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, luego de que le diera un beso, aparentemente sin consentimiento, tras ganar la Copa del Mundo.

Ante esta situación las jugadoras renunciaron al seleccionado español como medida de presión. Logrando que Rubiales dimitiera como presidente de la Federación. Rubiales además terminó suspendido por FIFA y demandado por acoso sexual ante la Fiscalía de España.

Sin embargo, este episodio de polémica no permitió que se manchara la buena temporada deportiva de Hermoso. Quien quedó entre las tres finalistas al premio The Best de la FIFA.

Jennifer Hermoso celebrando el título mundial con España /AFP vía Getty Images

Junto a Hermoso, aparece su compañera de selección, Aitana Bonmatí y la colombiana del Real Madrid Linda Caicedo completando la terna de finalistas al premio que acreditará a la mejor jugadora dentro del periodo agosto 2022, agosto 2023.

Finalistas masculinos

Por otro lado, también se dio a conocer la terna finalista en la categoria masculina. Los tres que pelearán por el premio serán Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (Manchester City) y Lionel Messi (Inter Miami).

Messi irá por su segundo galardón consecutivo, tras ganar el de la edición pasada junto a la jugadora del FC Barcelona, Alexia Putellas. La ceremonia de premiación tendrá lugar en Londres el próximo 15 de enero.

Sistema de votación para elegir a los ganadores

Para elegir al ganador del premio The Best se tomarán en cuenta los votos de los 211 capitanes de las selecciones afiliadas a FIFA. Así como sus respectivos entrenadores. También dentro del panel de votantes se encuentra un periodista por cada país.

Esto sumado a voto de los fanáticos vía on line. En total los cuatro sectores de votantes conformarán el 25% de los votos.

Lista de ganadores del The Best

Este premio fue creado en 2016 como resultado de la separación de FIFA del premio al Balón de Oro que fue creado por la revista France Football. Desde entonces estos son los ganadores de cada edición del premio.

Masculino

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric

2019: Lionel Messi

2020: Robert Lewandowski

2021: Robert Lewandowski

2022: Lionel Messi

Femenina

2016: Carli Lloyd

2017: Lieke Martens

2018: Marta Vieira

2019: Megan Rapione

2020: Lucy Bronze

2021: Aleixa Putellas

2022: Alexia Putellas

