¿Se viene el podcast de Adamari López y Chiquibaby?

Stephanie Himonidis “Chiquibaby” confiesa sus planes para Navidad y lo que su hija Capri Blue, de 2 años, ha pedido para Santa. La presentadora de “Siéntese Quien Pueda” (Univision) además revela que muy pronto estará lanzando un podcast junto a una amiga muy querida… ¿Adamari López?

¿Qué planes tienes para Navidad?

Fíjate que tengo ahora a familia que me visita en casa, entonces esta Navidad me voy a quedar en casita y también voy a hacer una fiesta de Año Nuevo, así que estoy muy ilusionada de que ahora será en casa.

¿Qué le ha pedido Capri Blue a Santa?

Muchas cosas de Cocomelon y también de Bluey, son sus favoritos y bueno, parece que ahora Trolls también, ¡jajaja!

La hija de Chiquibaby tiene claro lo que quiere.

Ahora la señorita tiene 2 años y ya me dice qué quiere, qué no quiere, o sea, ya me dice qué ponerse de ropa y solo tiene 2 años, ¡ja!, entonces sí es todo un rollo.

A nivel profesional, Chiquibaby prepara sorpresa para fin de año.

Sí, tengo una sorpresita por ahí de un podcast con una amiga muy querida, así que eso lo estarán sabiendo muy pronto, ¡jaja!.

¿Con Adamari?

Bueno, eso está por verse, ¡jajaja!

