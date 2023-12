Ja Morant sobre su suspensión: “Aprendí mucho en este proceso”

A final de la pasada temporada el jugador de los Minnesota Timberwolves, Ja Morant, fue suspendido por 25 juegos por aparecer en sus redes sociales por segunda ocasión mostrando armas de fuego. Una conducta que la NBA considera totalmente inapropiada.

La suspensión está a punto de llegar a su fin y el joven base de 24 años volverá al tabloncillo antes de finalizar el año. No sin antes aparecer ante los medios y confesar lo mucho que le afectó esta sanción, al mismo tiempo que lo hizo recapacitar y aprender sobre sus actitudes.

“Al final, siento que me hizo sentir mejor. Siento que aprendí algunas cosas sobre mí que aprendí durante ese proceso. Fue muy revelador. En cierto modo me dio una nueva visión de la vida. Cómo vivo mis días. Cómo me comporto”, explicó el dos veces All Star de la NBA.

Ja Morant está cerca de cumplir los 25 partidos de suspensión y podrá volver a jugar en la NBA

Morant también comentó lo duro que fue para él estar alejado de toda actividad relacionada con el baloncesto durante todo este periodo. “Fue duro, días horribles. Fue duro, pero el apoyo que he tenido durante este período me ha ayudado mucho. Obviamente jugar al baloncesto es algo que he hecho toda mi vida, algo terapéutico para mí. Obviamente, quitármelo lo hizo más complicado”, lanzó el base.

La suspensión de Morant

El 16 de junio la Oficina del Comisionado de la NBA informó que el jugador de los Minnesota Timberwolves, Ja Morant, sería suspendido por los primeros 25 encuentros de la presente temporada por aparecer en un live de Instagram mostrando armas de fuego.

Este episodio no fue la primera vez en ocurrir, pues a principios de abril, el jugador ya había aparecido en redes sociales con la misma actitud y mostrando pistolas. En aquella ocasión la liga lo sancionó con ocho juegos. Además en la más reciente suspensión, Morant perdió $10,2 millones de dólares, pues el castigo lo despojaba de su sueldo durante los 25 partidos.

¿Cuándo vuelve Morant a la cancha?

La estrella de los Timberwolves podrá volver a sumarse a su franquicia el próximo martes cuando enfrenten a los New Orleans Pelicans. Pues sus 25 juegos de suspensión se cumplen este lunes ante Miami Heat.

Durante este tiempo sin Morant, los Timberwolves parecen no extrañar a su astro. Pues la franquicia de Minnesota lidera cómodamente la Conferencia Oeste de la NBA. Con un récord de 19-5 le lleva una ventaja de tres juegos a Oklahoma City Thunder.

