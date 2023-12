Viajar en Navidad: Consejos para no volver enfermo a casa tras las vacaciones

La Navidad de este 2023 se caracterizará por ser una de las más movidas de los últimos años, ya que de acuerdo a información publicada por The New York Post, alrededor de 115 millones de estadounidenses viajarán durante estas fiestas.

Este dato significa que los aeropuertos, aviones, terminales de autobuses, hoteles y trenes estarán llenos de gente… pero también de bacterias y gérmenes.

Siempre pasa que luego de volver de vacaciones, principalmente de las navideñas, solemos enfermarnos, por lo que estamos condenados a pasar varios días encerrados en casa, tomando medicamentos y bebiendo té y comiendo caldo de pollo para sentirnos mejor.

Si quieres evitar esta situación, en seguida te dejamos una serie de consejos que puedes ejecutar para así tratar de evitar que vuelvas enfermo a casa tras celebrar Navidad.

7 tips para evitar enfermarse tras viajar en Navidad

1) Trata de comer de forma nutritiva y balanceada durante tus vacaciones; de igual modo, no estaría mal consumir algunos suplementos, en particular vitamina C, D y zinc, para así estimular el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico.

Los bajos niveles de vitamina D aumentan el riesgo de padecer infecciones y enfermedades autoinmunes. La vitamina C también es vital para el sistema inmunológico, ya que ayuda a proteger las células contra los radicales libres producidos por infecciones virales. El zinc es clave en el desarrollo y funcionamiento de las células inmunitarias.

2) Bebe suficiente agua, ya que estar deshidratado puede debilitar tu sistema inmunológico, especialmente antes de abordar un avión, en donde hay niveles de humedad muy bajos en su cabina.

Lo recomendable es beber unas 8 oz de agua por cada hora que dure tu viaje en avión.

3) Evita la cafeína o el alcohol antes de viajar, ya que pueden deshidratar el cuerpo.

4) Si quieres beber agua con sabor, elige agua de coco o alguna bebida con electrolitos.

5) Trata de descansar plenamente en los días previos a tu viaje, pues esto te ayudará a reponer las células inmunitarias para combatir a los patógenos.

6) Opta por elegir el asiento en la ventanilla, ya sea de un avión, tren o autobús, pues esto reducirá la posibilidad de contacto con las personas que pasan por los pasillos.

7) Desinfecta tu lugar antes de sentarte, así como tu equipaje antes de desempacarlo y trata que no esté en el suelo. Evita tocar tu rostro durante el viaje.

