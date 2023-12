Filtraron la llamada telefónica en la que Tekashi 6ix9ine reportó la agresión de Yailin La Más Viral

La llamada telefónica que hizo Tekashi 6ix9ine para denunciar la agresión de Yailin La Más Viral se filtró este 22 de diciembre. En el audio se escuchan varios detalles de lo que ocurrió esa noche en la que terminó encarcelada la cantante dominicana.

Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, compartió el audio en el que el rapero estadounidense reportó la situación que se registró en su casa.

“¿Qué está pasando ahí?”, pregunta el operador de emergencias.

Ante esto, el intérprete de ‘Pa Ti’ le contestó: “Necesito que resuelva una situación aquí”. Luego afirmó: ” Es doméstico, le explicaré a la policía aquí”.

De fondo se escuchaba el llanto y algunos gritos de Yailin La Más Viral, quien parecía querer intervenir en la llamada.

“¿Hay violencia física o solo verbal?”, le preguntan en la llamada del 911. “Verbal por ahora…”, respondió Tekashi. Después reacciona a las agresiones de Yailin, “Cálmate, cálmate…, graba eso”, le dice a un tercero.

Llamada al 911 de Tekashi pic.twitter.com/jbDfmX7Z1m — Santiago Matias (@matiasgarciard) December 22, 2023

En la llamada se escucha que el famoso entrega el teléfono a otra persona y le preguntan si hay personas heridas y él contesta que dos.

Cuando preguntan si Yailin La Más Viral estaba bajo efectos de drogas, la persona dice que desconoce si es así.

Yailin La Más Viral arrestada por la Policía

Esta grabación surge un día después de que Telemundo filtrara un video en el que se ve a la ex de Anuel AA bajo arresto en Miami, bajo un interrogatorio de las autoridades.

Visiblemente afectada, la joven dio su versión e indicó que agredió a Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, porque él la golpeó.

“Estábamos discutiendo, él viene, me agrede, viene y se va, se lleva mi teléfono, viene y me borra todo. Comienza todo a grabar y me dice que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver (sus cosas) y me dice que no me las iba a devolver”, comentó.

El video ha hecho que muchas personas reaccionen, debido a lo vulnerable que se vio a Yailin La Más Viral en las imágenes. Varios usuarios lamentaron que la relación haya llegado a este punto de irrespeto y que la policía tuviera que intervenir.

“Ella no está gritando, no está agitada. Está tranquila hablando diciendo su verdad. Si le preguntan a él, el tipo se agita y comienza a gritar. La razón no grita. Me da mucha pena con ella, ella solo quiere regresar a su casa, sencillo. Y lo que ella dice es bien creíble, con mirarlo a él es suficiente. Estas son las consecuencias de meterse con él, y se le va a hacer bien difícil liberarse”, escribieron algunos usuarios en la caja de comentarios.

