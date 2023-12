¿Cuánto ganó Macaulay Culkin por las películas de “Home Alone” y por qué no protagonizó la tercera parte?

Nadie puede hablar de la Navidad sin mencionar a Kevin McCallister (Macaulay Culkin) y la hazaña que llevó a cabo para salvar su hogar de los ladrones Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Stern) en “Home Alone” (o “Mi Pobre Angelito” en Latinoamérica). Y es que a pesar de que existe una distancia de más de 30 años entre la cinta y la inmensidad de producciones navideñas actuales, lo cierto es que la película dirigida por Chris Columbus permanece tan actual como significativa para todo espectador.

El éxito conseguido por la primera cinta llevó, de manera lógica, a la consecución de una secuela llamada “Home Alone: Lost in New York”. Aunque esta no contó con el impacto significativo y similar a su precuela, nadie puede dudar que logró grandes resultados y apuntaló las bases para una saga que estrenó en 2021, su más reciente producción.

Por todo lo anterior, no es un secreto que las dos primeras cintas de la saga ya forman parte de las películas navideñas más taquilleras de la historia gracias a los más de $800 millones de dólares obtenidos en conjunto. Pero, ¿cuánto de estas enormes ganancias fueron a parar al bolsillo de Macaulay Culkin, el responsable de convertir estas historias en películas de época?

Macaulay Culkin saltó a la fama por su papel de Kevin McCallister en “Home Alone”. Crédito: AFP / Getty Images

¿Cuánto ganó Macaulay Culkin en la saga de “Home Alone”?

“Home Alone” se convirtió en la plataforma perfecta para convertir al joven Macaulay Culkin en la estrella infantil de su época. Y es que con apenas 10 años, el estadounidense obtuvo su oportunidad de oro al protagonizar la cinta del legendario productor John Hughes.

Sin embargo, y contrario a lo que se piensa, el jovén intérprete no se convirtió en millonario por su actuación en Home Alone a pesar de que la cinta obtuvo más de $400 millones de dólares. Por su primera aparición como Kevin McCallister, el actor se llevó $110 mil dólares.

En la segunda parte, y debido a un acuerdo al que llegó el padre del actor, Kit Culkin, quien se creía se aprovechaba de las ganancias de su hijo, logró que Macaulay obtuviera $4.5 millones de dólares. De igual manera, es bien sabido que el joven intérprete también obtuvo un porcentaje de lo recaudado en taquilla.

Macaulay Culkin decidió no participar en una tercera película debido a que ya no quería interpretar a Kevin. Crédito: AFP / Getty Images

¿Por qué no volvió a una tercera parte?

El aumento de salario de Culkin y el éxito de “Home Alone 2” hizo pensar a productores y fanáticos que el actor regresaría en una tercera parte. Sin embargo, y de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la saga, Macaulay no quiso formar parte de una tercera entrega debido a que dejó temporalmente su carrera de actor, en aquel entonces, además de que no quería interpretar más a Kevin u otros niños en el cine.

Aunado a la salida de Culkin, sus coprotagonistas, Joe Pesci y Daniel Stern, así como el legendario compositor John Williams, también se negaron a volver. Por lo anterior, la tercera cinta partió de una historia nueva basada en las anteriores cintas.

