¿A cuánto asciende la fortuna de Macaulay Culkin tras la develación de su estrella en Hollywood?

La estrella de cine, Macaulay Culkin, se ha unido al selecto grupo de personalidades que han impreso su nombre en letras doradas sobre el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. Y es que luego de una fructífera carrera en el cine, el intérprete de Home Alone se ha convertido en la persona 2,756 en recibir este galardón.

Durante su discurso de agradecimiento, el actor estadounidense agradeció a su esposa, la también actriz Brenda Song, así como a sus dos hijos que tienen con la intérprete de The Social Network.

En el acto de develación, el actor no pudo dejar fuera una frase de la película más icónica de su carrera, Home Alone, al despedirse con “Feliz Navidad, asquerosos animales”. La actriz Catherine O’Hara, actriz que personificó a la madre de Culkin en las dos primeras cintas de la franquicia, también acompañó al actor durante el evento.

Macaulay Culkin ha logrado una fructífera carrera como actor. Crédito: AFP / Getty Images

Todo lo anterior, y el gran éxito que Culkin logró durante su fructífera carrera infantil, nos llevan a preguntarnos, ¿de cuánto es la fortuna del actor luego de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood?

La fortuna de Macaulay Culkin

Macaulay Culkin inició su carrera a sus tempranos 4 años de edad a través de diversas cintas y en producciones teatrales. Durante este periodo, también formó parte de la popular serie de televisión The Equalizer así como en la cinta Uncle Buck.

Sin embargo, fue hasta 1990 cuando interpretó el papel que lo convirtió en uno de los actores más populares y queridos de la época: Kevin McCallister en Home Alone. Tras el éxito conseguido por la primera cinta, el actor volvió a una segunda parte, para posteriormente dejar el papel definitivamente por diferencias salariales.

Luego de esto, obtuvo grandes participaciones en cintas como My Girls, Richie Rich, entre otras. Sin embargo, y luego del gran éxito conseguido por estas cintas, Culkin se alejó de la actuación y comenzó a sufrir de diversos problemas con las drogas que le provocaron problemas con la justicia.

A pesar de todo lo anterior, y tras una etapa de recuperación, el actor ha cosechado un redituable camino que le ha permitido tener una gran bolsa. Basta recordar que durante sus primeros papeles como el menor de la familia McCallister, Culkin llegó a cobrar 4.5 millones de dólares por su participación en Home Alone 2: Lost in New York.

Macaulay Culkin tiene una bolsa de aproximadamente $17 millones de dólares Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, y debido a su distancia y desinterés para seguir participando en grandes producciones, la fortuna del actor ha cambiado, aunque eso no significa que no sea una gran fortuna.

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, Culkin tiene una fortuna estimada de $17 millones de dólares en la actualidad. Cabe destacar que el actor también ha sumado a esta gran fortuna gracias a otras labores como productor y músico.

