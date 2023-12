Los deseos de Navidad de los presentadores del programa ‘El Gordo y la Flaca’ 

En el programa ‘El Gordo y la Flaca’, que transmite Univision, se contagiaron de la magia de la Navidad y contaron cuáles son sus deseos para el próximo año.

Con Raúl de Molina vestido de Santa y los conductores disfrazados como ayudantes del famoso personaje, hablaron de esta época especial del año.

“Gracias por estar con nosotros el día de hoy”, decía el cubano-estadounidense para abrir la emisión de este 22 de diciembre.

Carlitos, el “productor” bromeó con las libras que ha perdido el famoso y por eso le dijo: “Nadie cree que tú eres Santa porque estás demasiado flaco”.

Clarissa Molina luego bromeó con ‘Rauli’ y le dijo que aunque no tiene niños, Mía, su hija, merece buenos regalos en esta época: “Qué lindo, mi querido Rauli, ya tú no tienes niños, ahora te toca hacer regalos bien caros a tu niña”.

Ante esto, él le contestó: “Tengo a Mía que tengo a 23 años que cuenta por 10”. Después de esto le preguntó a la dominicana qué desea para esta Navidad y la espectacular modelo afirmó: “Yo realmente para Navidad quisiera estar con mi familia y ya, es todo lo que quiero.

Luego, Raúl de Molina le preguntó: “¿Y no te gustaría un regalo?”, a lo que ella contestó: “Me encantaría un regalo, pero que se pongan creativos, no sé, qué me sorprendan”.

El conductor dijo que su mejor regalo es también estar con su familia. “Yo de verdad que no necesito nada, necesito tener paz, felicidad y que todo el mundo sea feliz. Claro que quiero muchas cosas, pero mi esposa no me las va a comprar”.

Carlitos, por su parte, dijo que ya tiene todo lo que quería es su niña, quien llegó al mundo hace unos meses.

Desde la ciudad de Nueva York, la reportera Gelena Solano comentó que quiere mucha paz, salud, “y lógicamente una mansión de esas de Tommy Motola, pero eso sí, tiene que ser muchos clósets, ya ustedes saben cómo yo soy con estas cosas”.

En este programa no estuvo Lili Estefan, debido a que le dieron un permiso para ausentarse este 22 de diciembre. Así lo confirmó su compañero: “Estamos felices de estar aquí, también le mandamos muchas felicidades a Lili Estefan que tiene el día libre, mi compañera por los últimos 25 años y a ti, Clarissa Molina, que te quiero como si fueras Mía (su hija)”.

