Yailin La Más Viral se hace drástico cambio de look tras escándalo con Tekashi 6ix9ine

La cantante dominicana Yailin La Más Viral ha impactado con un reciente carrusel de fotos que subió a su cuenta en Instagram, en el que se le vio lucir su cabello corto y ahora con un intenso color verde.

Esta publicación ha llamado la atención de sus seguidores, quienes siguen preocupados por lo que ocurre con ella luego de haber sido arrestada por una pelea con Tekashi 6ix9ine.

Luciendo además con poca ropa, la intérprete de ‘Narcisista’ se dejó ver recuperada luego del incidente ocurrido hace unos días en la ciudad de Miami.

Para acompañar estas fotos, la famosa dejó solamente un corazón verde, sin revelar las razones por las que se cambió su look o si se trata de un nuevo proyecto musical en el que trabaja.

Debido a lo mediático que ha sido su caso, se leyeron miles de comentarios en la publicación, muchos de estos para asegurar que la joven necesita ayuda psicológica por todo lo que ha vivido en los últimos años, debido a que también tuvo una tormentosa separación de Anuel AA, el padre de su hija Cattleya.

“Señores, recuerden que el que domina su cuenta, hasta que ella no salga hablando o cosas así y ya así no se puede creer lo que se ve en esta cuenta. Cuando ustedes vienen a ver esa muchacha está pasando las mil y una y él jugando con la mentalidad de la gente”, escribió una usuaria.

Otra opinión que se leyó fue: “Esta mujer necesita ayuda psicológica”, “Para mí no es ella la que está publicando”, “Las mujeres somos muy inteligente, estamos donde queremos estar con quién queremos estar y hasta cuándo deseamos estar así que ella sabe lo que hace como todas hemos pasados por eso o cosas similares ok así que aquí una crítica de mujer no aguanta no somos perfectos tenemos cada una nuestro secreto guardado”.

También hubo quienes afirmaron: “Está espectacular como siempre pero después de lo que llevamos viendo desde hace semanas esto es cuanto menos chocante. Me preocupa pensar que sigue con 69 como si nada, porque si es así lamentándolo mucho porque ella me gusta pero me desconecto definitivamente de su música y de sus historias. El maltrato acaba con la vida de las personas y son temas que trascienden, temas muy serios y está chica tiene a una madre que ha puesto una denuncia. Circulan imágenes de ellos dos grabando un video. Espero por su bien que eso no sea cierto. Si así lo fuera seria el más esperpéntico desenlace de esta historia”.

¿Qué pasó con Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine?

Desde hace tiempo circulaban rumores de que la artista estaba sufriendo agresiones por parte de su pareja, incluso se decía que varias personas de su círculo sabían de esto, pero no lo denunciaban.

La situación escaló cuando Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, compartió una llamada telefónica que tuvo con su compatriota, quien le pedía ayuda porque 6ix9ine presuntamente la estaba golpeando.

Todo tomó un giro drástico cuando el rapero publicó unos videos en los que se veía a su pareja con una actitud violenta, incluso con un cuchillo en la mano. Algunos creen que el material se compartió a su conveniencia y él también la agredió, pero por ahora no hay pruebas de ello.

Por lo ocurrido, Yailin La Más Viral fue arrestada por unas horas y tendrá que presentarse en enero ante la justicia estadounidense.

