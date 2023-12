Rey Grupero habla de si volvería con Aylín Mujica o Cynthia Klitbo

Rey Grupero está de visita por los Estados Unidos y habló en varios programas de la cadena Telemundo sobre los proyectos que tiene para el próximo año.

El influencer reveló a Lourdes Stephen, de ‘Al Rojo Vivo’, varios detalles de su recorrido por Miami, una ciudad que, según ha contado, le encanta, pero además, habló de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, reality show en el que él participó, pero ahora llegará una nueva entrega en enero del próximo año.

“Vi que está Lupillo Rivera, La Divaza”, dijo acerca de algunos participantes que han anunciado para la próxima temporada.

También indicó que uno de los que cree que se la llevaría bien, si estuviera dentro de la casa, es con Lupillo Rivera. “Es un cuate bien alivianado”, comentó.

Rey Grupero habla de ‘La Casa de los Famosos’

El mexicano también halagó a algunas participantes, como Thali García y Maripily Rivera, quienes con su belleza prometen subir la temperatura en el programa de telerrealidad.

Lourdes Stephen le preguntó a Rey Grupero sobre su situación sentimental, y él, con la jocosidad que le caracteriza, comentó: “Yo nunca tengo pareja, yo más bien tengo amigas”.

Pero la dominicana le corrigió y le dijo: “A mí no me mientas, has tenido romances muy sonados con Ciynthia Klitbo, con Aylín Mujica”.

Ante esto, el creador de contenido para redes sociales explicó: “Es que todas han sido mis amigas”.

Lourdes Stephen le consultó si tuviera una oportunidad de vivir de nuevo un romance con alguna de estas dos actrices, a quién elegiría, el artista contestó: “Creo que a ninguna, es que ya pasó, ya se secó, ya no existe ese estrés. Por ejemplo con Aylín yo me moría porque era mi crush de niño, de adolescente, veía sus revistas y decía wow, yo con ella y cuando de repente estuvimos y todo el rollo yo enamoradísimo, pero ella lo hizo pasar como que era un escándalo, pero ella y yo nos enamoramos”.

Dijo que con la actriz cubana sí le gustaría más adelante ver si funciona, aunque aclaró que sería de forma hipotética, pues ella anda en otros asuntos.

Acerca de Cinthya Klitbo explicó que tienen una relación de amistad muy bonita. “Yo la admiro, la quiero, se me hace que tiene todo, es una mujer muy completa”, dijo.

