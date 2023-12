Timothée Chalamet vence a Henry Cavill y es nombrado el hombre más guapo del 2023

El cierre del 2023 está siendo uno de los mejores en la vida del actor Timothée Chalamet. Y es que además de disfrutar de su relación con la influencer y empresaria estadounidense Kylie Jenner, y gozar del éxito de su más reciente film “Wonka”, el jovén histrión se acaba de anotar otro gran “triunfo”.

Y es que de acuerdo con el sitio TC Chandler, Timothée Chalamet ha sido nombrado como el hombre más guapo del mundo este 2023. El intérprete de “Dune” ha dejado en el camino, según la publicación, a grandes estrellas y rostros conocidos dentro de Hollywood como Henry Cavill, quien ha obtenido el mismo título en años anteriores.

El “triunfo” del actor de 28 años también evitó que otros actores como Chris Evans y Jacob Elordi, uno de los nombres más sonados en la actualidad por sus participaciones en cintas como “Saltburn” y “Priscila” y la serie “Euphoria”, se quedarán atrás.

Timothée Chalamet venció a más de 800 candidatos. Crédito: AFP / Getty Images

¿Cómo logró Timothée Chalamet ser el hombre más guapo del mundo?

El listado anual de TC Chandler incluye a 100 famosos de diversos ámbitos como el cine, la televisión, la música, el modelaje, entre otros. Sin embargo, y a diferencia de otros “conteos” de este tipo, Chandler “deja” a las personas elegir al ganador de un listado de más de 800 nominados.

Cabe destacar que en la votación, la cual inició hace unos meses, también se incluyeron nombres como los del actor de la nueva saga de Batman, Robert Pattinson, quien obtuvo el lugar 86, así como el australiano Chris Hemsworth, quien brillará el siguiente año gracias a su participación en el primer spin-off de la saga Mad Max con la cinta “Furiosa”.

Tampoco podemos dejar de mencionar a otros nombres como los del británico Harry Styles, quien se quedó con el lugar 31, el del integrante de la banda BTS, Jungkook, quien obtuvo el sitio 16, así como el nuevo Spiderman, Tom Holland, quien alcanzó el puesto 57.

El cierre de año para Timothée Chalamet

Previo a su coronación como el hombre más guapo del mundo en 2023, el nominado al Oscar a Mejor Actor por “Calle Me By Your Name” disfrutó de la temporada navideña junto a su pareja Kylie Jenner.

Y es que aunque ni el actor de origen francés ni la empresaria mostraron su participación en dicha fiesta, la pareja fue “atrapada” por una imagen de Snapchat. Dicha captura fue obtenida por el hijo de Travis Barker, Landon Barker, quien quería mostrar su padre durante la cena. Sin embargo, la fotografía no pasó desapercibida para un gran número de fanáticos, quienes notaron a la pareja platicando muy de cerca.

Esta fotografía, además de certificar la presencia de Chalamet en la fiesta de Navidad de la familia de su pareja, también evidenció la buena relación que existe entre las personalidades debido a los gestos de cada uno.

