Arremeten contra Paris Hilton por crear un escenario en donde aparenta dar a su luz a su hija

Paris Hilton inició y finalizó el 2023 de una manera única. Y es que luego de incursionar en diversos campos como la música y la actuación, la también modelo agregó una faceta a su vida: la de ser madre.

La también empresaria le dio la bienvenida a su hijo Phoenix en enero del año pasado. De igual manera, en noviembre del 2023, también reveló, a través de su cuenta de Instagram, la llegada de su bebé llamada London. Cabe recordar que tras mostrar a sus hijos ante todo el mundo, la también Dj no ha dejado de subir y publicar fotos de ellos.

Sin embargo, fue la última publicación de la estadounidense la que generó múltiples críticas y señalamientos por parte de un gran número de usuarios por supuestamente crear un escenario falso en el que parece que ella dio a luz a su hija London, pero, ¿no fue Paris Hilton quien gestó a sus propios hijos?

¿Por qué critican a Paris Hilton?

En la publicación en cuestión, “colgada” por la misma Hilton este día 2 de enero, se puede ver a la estadounidense postrada en una cama de hospital, ataviada con una bata de hospital, y sosteniendo a su pequeña bebé en su pecho.

De igual manera, se pueden ver otros clips en donde se ve a la socialité dando de comer a London así como grabandose de manera mutua. Estos breves clips están acompañados con un breve pie de foto que dice: “Mi vida está finalmente completa. Mi viaje hacia la maternidad está en la nueva temporada de #ParisinLove en @Peacok. Haz clic en el enlace de mi biografía para transmitir algunos de mis recuerdos favoritos con Phoenix y Carter ahora”.

Vale la pena recordar que Paris in Love es un reality show que sigue la vida de Paris Hilton y familia, al más puro estilo de Keeping Up With The Kardashians, y fue renovada por una segunda temporada en 2023, la cual se estrenó el 30 de noviembre del año pasado.

A pesar de que todo lo anterior pueda calificarse como una estrategia “frívola”, de parte de Hilton, para “promocionar” su vida y la de su familia, lo cierto es que, en esta ocasión, la modelo fue criticada y señalada por otro factor: fingió que dio a luz.

Es importante señalar que, de acuerdo con la misma estadounidense, tanto Phoenix como London no fueron gestados en su vientre. Ambos bebés nacieron a partir del método de gestión subrogada. Esto, también revelado por la propia Paris, se debe a que padece de un trastorno de estrés postraumático debido a que fue abusada sexualmente cuando era adolescente.

Por lo anterior, la empresaria se volvió centro de críticas de diversos usuarios que señalaron que sus videos son falsos y solo quieren aparentar que dio a luz de manera natural cuando no lo hizo realmente. Hasta el momento, la estadounidense no ha replicado o respondido a todo este tipo de comentarios.

