Nigel Lythgoe niega acusaciones de Paula Abdul por agresión sexual en medio de una nueva demanda

Luego de negar recientemente la acusación hecha por Paula Abdul por presunta agresión sexual y violencia de género, Nigel Lythgoe ha vuelto a ser acusado, en esta ocasión, por las concursantes del programa “All American Girl”.

De acuerdo con la nueva demanda, Nigel, quien era productor del programa estadounidense, agredió y acosó sexualmente a dos concursantes durante el 2003. En el informe, el cual fue revelado por el medio TMZ, también se reveló que las víctimas fueron repetidamente “tocadas” por Nigel cuando vestían trajes de baile para el show.

De igual manera se señaló que durante una fiesta que celebraba el final de filmación del show, Nigel insistió a una de las mujeres a que la acompañara al estudio, el cual se encontraba vacío por la dichosa festividad. Ante esto, la segunda demandante afirmó que decidió ir con su compañera de trabajo para protegerla del productor.

Nigel Lythgoe negó anteriormente las acusaciones de Paula Abdul por agresión sexual. Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, lo anterior ocasionó que Nigel las llevara a su casa, en donde les hizo proposiciones sexuales que ambas rechazaron. Por lo anterior, una de las víctimas afirma que Lythgoe la empujó además de forzarla con la boca y la lengua.

La primera demanda de Paula Abdul

Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre, la cantante estadounidense Paula Abdul acusó formalmente a Lythgoe de haberla agredido sexualmente, en dos ocasiones, durante su participación como jueza de los shows “American Idol” y “So You Think You Can Dance”.

De acuerdo con la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la primera agresión ocurrió en un ascensor que la cantante y el productor compartían en un hotel. En aquel momento, Lythgoe empujó a la también bailarina contra una de las paredes del ascensor para tocar sus senos y sus genitales. De igual manera, “metió su lengua” en la garganta de Abdul. Tras este incidente, la estadounidense empujó al Lythgoe y salió corriendo a su habitación.

En el segundo ataque, de acuerdo con Abdul, el productor de “American Idol” la invitó a su casa bajo el pretexto de una charla profesional. Sin embargo, este volvió a agredirla sexualmente cuando aprovechó que Abdul estaba sentada en un sofá para colocarse por encima de ella e internarla besarla.

Paula Abdul declaró que durante su paso como jueza sufrió de agresión sexual. Crédito: AFP / Getty Images

¿Qué dijo Nigel Lythgoe ante las acusaciones?

Luego de la revelación de Abdul, el mismo Lythgoe negó rotundamente las acusaciones, al grado de calificarlas como “profundamente ofensivas”.

Decir que estoy consternado y entristecido por las acusaciones hechas en mi contra por Paula Abdul es quedarse corto” Nigel Lythgoe – Productor

Además de la declaración anterior, Lythgoe también señaló, al medio Page Six, que su relación con Abdul es meramente de amistad y respeto. Sin embargo, y a pesar de la revelación anterior, no se jactó en mencionar el estado emocional y mental de Abdul como factores para las acusaciones que hizo en su contra.

Si bien el historial de comportamiento errático de Paula es bien conocido, no puedo entender exactamente por qué presentaría una demanda que debe saber que no es cierta” Nigel Lythgoe – Productor

Finalmente, el también productor de “So You Think You Can Dance” señaló que está dispuesto a “luchar contra esta atroz difamación”.

