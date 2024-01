Tekashi enseña más videos de Yailin ‘la más viral’ siendo agresiva y ella dice que está soltera

Tekashi 6ix9ine ha sido conocido por su presencia explosiva en las redes sociales y por su historial de problemas legales. Su relación con Yailin ‘La Más Viral’ también ha sido objeto de controversia desde el principio, con acusaciones de manipulación y abuso tanto hacia él como hacia ella.

En sus historias de Instagram, Tekashi mostró videos de diferentes momentos en los que Yailin aparentemente se muestra violenta hacia él. En uno de ellos, se puede ver cómo ella lo agrede físicamente e intenta quitarle el teléfono. En otro video, se muestra a Yailin destrozando objetos en una habitación.

Tekashi 6ix9ine antes de finalizar el 2023 hizo que Yailin ‘la más viral’ la metieran presa. / Foto: Bennett Raglin/Getty Images for Power 105.1.

No es la primera vez que la pareja tiene problemas públicos, ya que Tekashi ha acusado anteriormente a Yailin de infidelidad y de querer ganar fama a través de su relación con él. Sin embargo, el pasado miércoles ocurrió lo mismo, pero ahora de parte de la dominicana con el rapero, de quien ha afirmado que es un manipulador y abusivo.

La polémica ha dividido a los seguidores de ambos artistas, con algunos apoyando al rapero y aplaudiendo su decisión de terminar la relación tóxica, mientras que otros critican su actitud de exhibir los episodios violentos en las redes sociales.

“Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz, Dios lo sabe todo. Para la gente que va crear su propia noticia falsa. La verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña pero mucha inseguridad. Nunca pude entender“, dijo el cantante en su perfil de Instagram.

Tekashi 6ix9ine deja en evidencia a Yailin ‘la más viral’. / Instagram: @6ix9ine

Cabe destacar que tanto Tekashi 6ix9ine como Yailin La Más Viral son figuras públicas, lo que hace que sus problemas personales se conviertan en tema de interés para sus seguidores y para los medios de comunicación.

“Esto fue todo el tiempo acusando me de mirar mujeres hasta pegando me celos con su propia amistades. Problemas de salud mental. No la ataquen busquenle ayuda”, dijo en otra historia.

Yailin ‘la más viral’ también envió un mensaje a través de la misma plataforma, y es que se defendió por las publicaciones de su expareja sentimental: “Pero si estoy tan loca porque seguías conmigo?.. porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión & no me dejabas ir estamo en el 2024 pasa la página o porque no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui tú también necesita ayuda papitooo que aquí tamo loco too .. y dame banda mujercita”.

