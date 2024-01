La romántica escena que Jorge Aravena y Chiky Bombom protagonizaron en ‘Hoy Día’ 

En las mañanas de Telemundo, en el programa ‘Hoy Día’, ocurrió una romántica escena entre el actor Jorge Aravena y la conductora Chiky Bombom, quien es una de las más espontáneas del espacio de entretenimiento.

Todo ocurrió cuando en uno de los foros del show hablaron sobre las mujeres y la posibilidad de que tengan un amor reservado en sus vidas por si una de sus parejas no funciona.

Para recrear esta situación, el peruano-venezolano y la dominicana se mostraron en una actitud romántica para encender el set y por supuesto generar cientos de reacciones por parte del público.

Algunos de los mensajes que le dejaron demostraron que la audiencia está bastante satisfecha con la participación de Jorge Aravena en el programa matutino.

“Jorge, este programa necesita un hombre como él, por favor, ya déjenlo, él es bueno en cualquier proyecto”, “Tan lindo Jorge, vino a iluminar el programa”, “Te amo, Jorge, sos único”, escribieron algunos.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Chiky es genial y necesaria para la TV, dejen a Jorge allí”, “Aravena, qué gusto verte otra vez en pantalla internacional. Felicidades”.

Jorge Aravena pide un consejo a la audiencia

A comienzos de año, el artista publicó en su cuenta en Instagram un video en el que hablaba del exceso de energía que tiene y que le dificulta dormir.

“Ya no sé que más hacer para cansarme y dormirme hoy como a las 10:00 pm para levantarme mañana a las 4:30 am fresco como una lechuga, mi humanidad me está reclamando que como no lo voy a poner a bailar hoy fin de año! Aquí ando convenciéndolo que es para mañana estar entero, bueno, bueno, tampoco así, lo de entero tan fresco como una lechuga es como pedir mucho, ¿verdad?”, escribió.

Luego de esto, explicó: “Afortunadamente, no consumo ningún tipo de pastillas para dormir ni ninguna planta relajante (según) que está muy común ahora en todas partes, a ver qué más me invento para cansarme e irme a la cama! ¡Nooooo, por favor no me aconsejen eso para supuestamente cansarme porque me activaría más y ahí si es verdad que no duermo ni 5 minutos! ¡Por eso no salgo a bailar, porque ahí sí hay mucho riesgo que al final no duerma nada! Hay mucho peligro del bueno en la calle Jajajjajajajajajaja”.

