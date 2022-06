Jorge Aravena pide que invaliden la opción de salvación de Nacho Casano por complot en La Casa de los Famosos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jorge Aravena participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos. Por esta razón, asegura conocer las reglas del juego, así como en qué consiste el contrato que se firma para participar en el reality. Por esta razón asegura que Nacho Casano y sus compañeros del cuarto azul están cayendo en complot y pide a la producción y a la jefa que le anulen la opción de salvación.

El actor y modelo argentino quiere salvar a Osvaldo Ríos, porque el puertorriqueño le pidió que así lo hiciera, aún cuando pudo haberle pedido que le devolviera el favor a Ivonne Montero, que lo salvó a él mismo cuando ella fue la líder de la semana en La Casa de los Famosos.

Pero aquí la declaración impactante de Jorge Aravena: “Aquí viendo un rato La Casa de los Famosos, eso que están haciendo es “COMPLOT””, dice el actor de origen peruano.

“Se supone que la salvación también es una decisión personal y no grupal. Claramente aquí están acordando entre todos a quien va a salvar Nacho. Osvaldo lo que está es asustado y hasta le rogó llorando (jajajajaja) que lo salvara”.

Continúa: “Creo que la jefa (producción) debería prohibirle a Nacho que pueda salvar a Osvaldo por este complot, ya es hora que se respeten las reglas del juego, y más aún, que se respete el contrato que se firma al aceptar entrar al show, (cosa que ya varios no han hecho en ambas temporadas). Si siguen pasando estas cosas el show perderá credibilidad ante el público, cosa que a mi en particular no me gustaría. Ojalá @telemundo , @telemundorealities y/o @endemolshinebd (a quien le corresponda) tome las medidas necesarias y correctas al respecto para que el programa sea más interesante cada temporada, y quien falle, (sea producción o participante) pague las consecuencias”.

Pero la declaración de Jorge Aravena no termina ahí, el actor suma más a su comentario y dice: “En esta temporada, a mi punto de vista, solo hay dos personas que son “medio” honestas, medio nada más ok, no completamente. Y también, esto no se trata de hacer ganar a quien más lo necesite, aquí lo que se está viendo es la personalidad de cada quien, tenga o no tenga dinero, porque la persona que sea la más necesitada (o que eso quiera hacer creer al publico) puede ser la peor de todas, a mi punto de vista. Lo único que se debería tomar en cuenta es la “PERSONALIDAD” no la “supuesta” necesidad como muchos dicen tenerla”. Dicho esto no se sabe exactamente a quién o a quienes se refiere el actor con lo de dos personas “casi honestas” o con “persona necesitada”.

Intentó concluir su mensaje con esto: “Lo último comentario para terminar, jamás había visto tanta falsedad e hipocresía juntas. Me asombra lo que puede hacer el ser humano (algunos ok) por $200 mil dólares. Todo esto es solo mi punto de vista ok, ya cada quien tiene el suyo y es muy respetable. Les mando besos y abrazos honestos y sinceros, no como los que se dan entre ellos en LCDLF 2”.

En un mensaje extra, Jorge Aravena añadió: “Ah, y otra cosa que no logro entender que hacen, desde el principio se hicieron dos grupos, el cuarto azul y el morado, ¿será que no se han dado cuenta, o no les dijeron que esto no es una competencia (si se puede llamar así) grupal? Es algo personal, o, ¿es que después se van a ayudar entre ellos para que gane otro compañero del mismo cuarto y no él o ella? Despues se van a querer matar también los del mismo grupo, si existiera un primer, segundo y tercer premio estaría lógico hacerlo así, pero no, sólo hay un premio, y ese es para una sola persona, no para un grupo”.

Muchos están de acuerdo con el actor peruano, y aseguran que esto de Nacho ha sido el complot más descarado de todos. Pero, Aravena no ha dejado esto así. Él, demostrándole a su público que lee sus mensajes contestó sobre la opinión que se ha generado a su alrededor debido a su declaración:

“Estoy leyendo sus comentarios, y aclaro que yo no estoy a favor de ningún equipo. Hay que sancionar a todo aquel que falle, sea quien sea. Ademas, para mi, es muy complicado tener una o un favorito o favorita en esta temporada. Cada vez que entro a ver me encuentro con nuevas sorpresas, y quien creía que que era honesto/a, me doy cuenta que no lo es tanto. Qué difícil es ir por alguien aquí. “QUE LA JEFA CASTIGUE TODOS LOS COMPLOTS” sea quien sea. Y la deshonestidad, falsedad e hipocresía, que la castigue el público con sus votos. Ya vimos que sí son respetados, se demostró claramente la semana pasada”, esto último lo dijo en alusión a la salida de Niurka Marcos, eliminada por el público.

