Dayanara Torres y el emotivo momento que le hizo vivir el equipo de ‘El Gordo y La Flaca’

La Miss Universo 1993 Dayanara Torres se mostró sorprendida y emocionada al ver un video de ella misma cantando y luciendo un vestido morado eléctrico en un escenario. El clip fue desempolvado por la producción del programa de televisión ‘El Gordo y la Flaca‘, donde ella en oportunidades cumple el rol de presentadora.

El video muestra a la también actriz interpretando el tema “Antifaz” en un evento hace algunos años. Al ver las imágenes, Torres no pudo contener su emoción y exclamó “¡Dios mío!”, ante la sorpresa de ver esta parte de su pasado musical.

“@elgordoylaflaca. Ya sabía yo que algo estaban tramando con tanta pregunta de que si cantaba…

Aquí un pequeño glimpse de los late #90s Enjoy it! Con botas y todo!”, fue el mensaje compartido en Instagram.

Torres, de 49 años, es conocida por su belleza, carisma y talento en el mundo del espectáculo. Además de su exitosa carrera como modelo y presentadora, también ha incursionado en la actuación, siendo parte de diversas producciones en la industria del entretenimiento.

Este video ha generado revuelo en las redes sociales, donde fanáticos de Dayanara han expresado su admiración y cariño hacia ella. Sin duda, este momento ha sido especial para la puertorriqueña, quien ha recordado su etapa como cantante y ha revivido emociones del pasado.

Dayanara Torres ha recibido una gran cantidad de opiniones de aquellos que la apoyaron como cantante. / Foto: Mezcalent.

“La canción con Ivy Queen era mi favorita”, “Mis gafas oscuras para esconder esta locura, es mi único antifaz”, “Contigo aprendí jeringona. Te puedo cantar completita la canción de memoria”, “Yo tengo tu CD todavía”, “Tengo el CD aún guardado de recuerdo de mi niñez”, “Se ve IGUALITA! @dayanarapr no worries, nos ponemos las gafas oscuras y we keep on walking queen”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

A lo largo de los años, la exesposa de Marc Anthony ha demostrado ser una mujer multifacética y talentosa, cautivando a audiencias de todo el mundo con su carisma y dedicación. Sin duda, esta sorpresa en ‘El Gordo y la Flaca’ ha sido un recordatorio de su versatilidad y éxito en el espectáculo.

Sigue leyendo:

· Dayanara Torres anuncia otro proyecto profesional con un aeropuerto: “Se me quiebra la voz”

· Dayanara Torres festejó su cumpleaños 49 y anuncia su nuevo proyecto alejado de la TV

· Dayanara Torres con un top rosa de brillos envía contundente mensaje: “Hice lo que tenía que hacer”