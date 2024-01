Las cirugías de Chiquis Rivera: sus fans se preocupan por cómo luce luego de operarse

Chiquis Rivera, cantante, hizo una transmisión en vivo en su cuenta en Instagram en la que habló de varios aspectos de su vida. Sin embargo, esta fue una oportunidad para que muchos reaccionaran a los recientes retoques estéticos que se hizo.

En el material, la intérprete de ‘Porque Soy Abeja Reina’ se mostró en su carro, comiendo uvas, mientras decía que quería saludar a su público para saber cómo estaban.

El público, al ver a la hija de Jenni Rivera luego de salir del quirófano, no dudó en opinar acerca de cómo luce. En la mayoría de los comentarios algunos se mostraron preocupados por los cambios que mostró.

Entre los mensajes que se leyeron estuvieron: “Cada vez se desfigura más el rostro”, “Lo delgada está bien, pero ella lucía mejor antes de hacerse cosas en la cara, parece mejor”, “La verdad te ves viejita ahora que te hiciste eso”.

Otros usuarios indicaron: “¿Qué te hiciste, Chiquis?”, “Ya empezaste a desfigurar tu rostro, ya tus labios están como los de Ninel Conde, y si sigues te vas a parecer a Lyn May”.

¿Qué operaciones se hizo Chiquis Rivera?

El 2024 lo empezó la artista con una serie de modificaciones en su cuerpo, según contó a través de las redes sociales.

“Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello y en el abdomen que se llama Morpheus. Me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, me hicieron las bubis. Más bien me hicieron las bubis y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus”, indicó.

Además dio detalles de cómo fue el proceso para recuperarse: “Ya estoy mejor, ya me siento mejor; estaba con mucho dolor, tenía un implante volteado y el Dr. Gutiérrez me arregló las bubis, se ven que están un poquito más chiquitas. Los primeros dos días sí que fueron dolorosos, pero ya estoy mejor”.

En el video que compartió, dijo que los moretones se deben a los tratamientos que ha recibido: “Estoy toda moreteada, pero va a valer la pena… Los moretones son por el Morpheus porque el doctor Santacruz lo puso a lo máximo que da la máquina. Es para apretar, para ayudar la textura de la piel y más que nada era aquí (la papada) lo que me molestaba. Él me dice que van a ser como unos tres tratamientos, pero ya veremos”.

