Chiquis Rivera presume su cuerpazo con una faja y alborota Instagram

La cantante Chiquis Rivera compartió en su cuenta en Instagram unas fotografías en las que presumió su escultural cuerpo. En esta ocasión, la ‘Abeja Reina’, como también es conocida, llevó una ajustada faja que marcó toda su figura.

Estas imágenes fueron para promocionar uno de sus productos de belleza. Sin embargo, muchos de sus fanáticos se centraron en cómo lució y le dejaron cientos de halagos.

Algunos de los mensajes que le escribieron a la famosa fueron: “Perfección”, “Hermosa”, “Bendiciones para ti, Dios te bendiga siempre, salud y amor”, “Chiquis hermosa”.

Chiquis Rivera posa luciendo una faja

Otros le dijeron: “Hermosa, Chiquis”, “Eres una hermosura”, “Te amo, chulada”.

Recientemente Chiquis Rivera llamó la atención por las cirugías que se hizo y que muchos consideraron que la hicieron lucir muy diferente.

En una reciente transmisión que hizo la intérprete de ‘Entre Besos y Copas’ habló de cómo avanza su recuperación y muchos de sus fanáticos se preocuparon por cómo se ve.

Algunos consideran que no es necesario que se haga más retoques, pero la artista no se ha detenido en eso y sigue pasando por el quirófano.

En sus redes sociales ha contado qué se ha hecho y cómo se ha sentido: “Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello y en el abdomen que se llama Morpheus. Me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, me hicieron las bubis. Más bien me hicieron las bubis y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus”.

Además de esto, afirmó: “Ya estoy mejor, ya me siento mejor; estaba con mucho dolor, tenía un implante volteado y el Dr. Gutiérrez me arregló las bubis, se ven que están un poquito más chiquitas. Los primeros dos días sí que fueron dolorosos, pero ya estoy mejor”.

También habló de cómo avanza en su recuperación: “Estoy toda moreteada, pero va a valer la pena… Los moretones son por el Morpheus porque el doctor Santacruz lo puso a lo máximo que da la máquina. Es para apretar, para ayudar la textura de la piel y más que nada era aquí (la papada) lo que me molestaba. Él me dice que van a ser como unos tres tratamientos, pero ya veremos”.

