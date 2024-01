Critics Choice Awards 2024: dónde, cuándo y a qué hora verlos

La temporada de premios 2024 sigue su andar, y ahora son los Critics Choice Awards quienes toman el relevo. Considerados como uno de los premios de mayor prestigio en Hollywood, otorgados por la Broadcast Film Critics Association, la ceremonia tendrá lugar el día 14 de enero en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.

Es de destacar que aunque no cuentan con el impacto de los Oscar, este galardón se ha convertido en una excelente referencia para el Premio de la Academia. Y es que durante los últimos años, la mayoría de los nominados y ganadores del Critics han repetido su nombramiento y triunfo en los Oscar.

La edición de este año promete grandes sorpresas gracias a la lista de nominados en donde destaca el nuevo récord que ha establecido “Barbie”, quien logró 18 nominaciones por primera vez en la historia del galardón.

Barbie logró 18 nominaciones. Crédito: AFP / Getty Images

¿Quiénes son los nominados a los Critics Choice Awards 2024?

Además del triunfo en nominaciones de “Barbie”, el galardón tendrá una reñida pelea en el rubro de Mejor Película con la inclusión de “Oppenheimer”, “Poor Things”, “American Fiction”, “Maestro”, “Past Lives”, “Saltburn”, “The Holdovers”, “Killers of The Flower Moon” y “The Color Purple”. Cabe destacar la omisión de grandes cintas internacionales como “Anatomy of a Fall” y “The Zone of Interest”.

Aunque los ganadores entre los Critics Choice Awards y los Globos de Oro suelen variar, cabe destacar que “Oppenheimer”, ganadora del Globo de Oro, parte como favorita para esta edición.

Oppenheimer parte como favorita tras ganar el Globo de Oro. Crédito: AFP / Getty Images

En el rubro de actuación, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Bradley Cooper, Colman Domingo, Jeffrey Wright y Paul Giamatti, competirán por el galardón a Mejor Actor. En tanto, Lily Gladstone, Sandra Hüller, Greta Lee, Carey Mulligan, Margot Robbie y Emma Stone harán lo mismo en la categoría de Mejor Actriz.

En el terreno televisio, The Crown, The Diplomat, The Laser of Us, Loki, The Morning Show, Star Trek: Strange New World, Succession y Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, competirán por el premio a Mejor Serie Dramática. Para conocer el resto de los nominados, puedes ingresar a este enlace y escoger a tus favoritos.

La ceremonia de los Critics Choice Awards será presentada por la comediante Chelsea Handler y se llevará a cabo el día 14 de enero a través de la cadena CW. Para el resto de Latinoamérica, esta se podrá ver a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max. Los horarios de trasmisión serás a las 19 horas ET, 18 horas CT, 17 horas MT y 16 horas PT.

