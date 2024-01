Mauro Icardi se relacionó “con 200 mujeres” y tenía “cuatro teléfonos” antes de casarse con Wanda Nara

La pareja argentina conformada por Wanda Nara y Mauro Icardi siempre ha sido objeto de controversia, y las últimas declaraciones de la influyente personalidad solo refuerzan esta percepción.

En una entrevista reciente en el programa argentino Rumis, Wanda Nara sorprendió al compartir detalles íntimos de su relación con el futbolista del Galatasaray turco, revelando la cantidad de mujeres con las que Icardi se relacionó antes de contraer matrimonio en 2014 con la modelo, así como la peculiar organización de cuatro teléfonos.

Según la modelo argentina, el futbolista manejaba cuatro teléfonos celulares para comunicarse con las mujeres con las que estaba involucrado. Explicó: “Eran cuatro porque dividió a las mujeres según continentes. Es una locura”. Detalló que uno de los teléfonos era el “principal”, utilizado para recibir llamadas de la directiva del club, mientras que los otros tres estaban destinados a sus relaciones personales.

Mauro Icardi y Wanda Nara con uno de sus hijos. Crédito: MIGUEL MEDINA | AFP / Getty Images

Wanda Nara reveló que, según sus cuentas, Icardi “tuvo relaciones con 200 mujeres” antes de contraer matrimonio. Estas declaraciones han generado revuelo y han vuelto a colocar la vida privada de la pareja en el centro de la atención pública.

La unión de Wanda Nara y Mauro Icardi va más allá de lo sentimental, ya que, además de ser marido y mujer, comparten una conexión profesional. Wanda desempaña el papel de agente de Icardi, consolidando aún más su relación tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Estas revelaciones proporcionan una visión intrigante de la vida de la pareja y alimentan la percepción pública de su relación como una constante fuente de controversia y atención mediática.

Además, sobre el comienzo de su relación, explicó: “Éramos muy amigos. Él me contaba con quién salía y yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando. Era muy Rolón, muy moderno”.

“Había como una onda en el aire. Yo no sabía si era yo sola o era de los dos o iba a ser una más porque él se estaba bajando a media Europa en aquel entonces”, completó con picardía.

Sigue leyendo:

–Toni Kroos sobre los abucheos en Arabia Saudita: “No me lo esperaba, ni siquiera pensé que fuera para mí”

–Kyle Walker en medio de un culebrón: “Estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias”

–Kay Bernstein: Presidente del Hertha Berlin murió a los 43 años