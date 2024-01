Adamari López estalla contra una página que usó su imagen para estafar: “No se dejen engañar”

La presentadora de televisión Adamari López recientemente compartió un audiovisual en las historias de la red social de la camarita, donde casi alcanza los nueve millones de seguidores. Sin embargo, terminó sorprendiendo a más de uno porque estaba enojada por una situación que está atravesando.

En el video, expresó su indignación y decepción por el hecho de que una página haya utilizado su imagen sin su consentimiento para promocionar productos de adelgazamiento. La actriz afirmó que no había autorizado ni respaldado ninguna marca relacionada con la pérdida de peso y aseguró que no tenía nada que ver con ese tipo de productos.

“Quería comentarles que hay una página web que les voy a estar mostrando, en donde al parecer quieren lucrarse de la gente vendiéndoles la idea de que yo estoy anunciando un producto“, comenzó anunciando la conductora de ‘¿Quién Caerá?’.

Adamari López enfurece al enterarse que hacen campaña con su nombre sin ella tener conocimiento. / Foto: Mezcalent.

Además, ‘La Chaparrita de oro’ destacó que este tipo de situaciones son engañosas y podrían generar falsas expectativas en las personas que creen en su imagen y credibilidad. Expresó su preocupación por aquellos fans que pudieran ser víctimas de esta estafa y los animó a mantenerse alerta y no caer en este tipo de engaños.

“Aquí está la página en donde pueden ver como si fuera mi Facebook, en donde yo supuestamente contesto comentarios, pero esta página no es real“, añadió.

La actriz finalizó su llamado dirigiéndose a las autoridades correspondientes para que tomen acción y sancionen a los responsables de este fraude. También solicitó a sus seguidores que denuncien cualquier actividad ilegal en la que utilicen su imagen sin autorización.

Adamari López aseguró que no tiene nada que ver y que tampoco está respondiendo esos mensajes. / Foto: Mezcalent.

“Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar. Esto me ha pasado muchas veces, pero esto me parece el colmo: poner comentarios como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco”, dijo la expareja sentimental de Toni Costa.

Este incidente destaca la importancia para las figuras públicas de proteger su imagen y reputación, así como la necesidad de que los consumidores estén informados y vigilantes ante posibles fraudes en línea.

“Este no fue el método con el que yo bajé de peso. Gracias siempre por su cariño”, finalizó diciendo.

