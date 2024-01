El actor español Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer

El actor y director Sergio Peris-Mencheta compartió en su cuenta de Instagram un mensaje donde revela que padece cáncer y se encuentra en tratamiento de quimioterapia desde hace varios meses. Además de estar esperando por un trasplante de médula ósea.

Durante su complicado proceso, el español aprovechó para confesar a sus seguidores que se siente “vulnerable, aterrorizado y más pequeñito que nunca”.

“Siempre he conseguido las cosas buenas de la vida, y siempre me he sentido culpable de ello, para ser honesto. Es un sentimiento realmente molesto de no merecerlo, que ha estado conmigo desde mi primera llamada a la Selección Española de Rugby, en algún lugar alrededor de 1991, y nunca me ha dejado.

He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayoría de las veces jugando al protagonista, heroico, más grande que personajes vitales Tantas veces, he galopeado gritando “¡Ahhhhh!!!! ”, empuñando una espada y vestido como un guerrero, exactamente como soñé que lo haría cuando era niño”.

“Todo esto, solo para decir que esta vez, los dados no rodaron mi camino. Estoy hasta las rodillas en tratamiento de quimioterapia y esperando un trasplante de médula ósea más tarde. Esta vez me dieron una mano diferente.

Estoy en un lugar donde solo aquellos que han estado allí lo saben. Me siento vulnerable, aterrorizado y pequeño como nunca antes, y durante los últimos meses, haciendo balance de cada paso que doy en esta tierra”, aseguró en el mensaje que ha recibido diversas muestras de apoyo por parte de sus fans y colegas.

Lee aquí el mensaje completo: