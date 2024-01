Mayoría de titulares de tarjetas de crédito en EE.UU. viven de cheque en cheque

LendingClub Corporation, la empresa matriz de LendingClub Bank, el banco de mercado digital de Estados Unidos, publicó recientemente los hallazgos de la 29a edición de “New Reality Check: The Paycheck -To – Paycheck Report”, la serie de investigaciones sobre cheques de pago, realizada en asociación con PYMNTS Intelligence.

El panorama de cheque a cheque

De acuerdo con el reporte, en noviembre de 2023, el 62% de los consumidores vivían de cheque a cheque. Para esos estadounidenses, esto significa que necesitan su próximo cheque de pago para cubrir sus salidas financieras mensuales.

Entre los grupos de ingresos, el 77% de los consumidores que ganan menos de $50,000 al año vivían de sueldo a sueldo en noviembre de 2023, al igual que el 67% de los que ganaban entre $50,000 y $100,000 y el 45% de los consumidores que ganaban más de $100,000.

Estas proporciones también se han mantenido estables desde el año pasado, lo que indica que los consumidores estadounidenses, frente a la inflación actual, han ajustado sus gastos en la medida de lo posible y aún ven que sus obligaciones financieras superan sus ingresos.

Propiedad de tarjetas de crédito

Los consumidores que viven de cheque en cheque poseen casi el 60% de las tarjetas de crédito en los EE.UU. Además, el 80% de los consumidores de cheque en cheque poseen al menos una tarjeta de crédito, y dos tarjetas de crédito en promedio.

En general, el 54% de todos los consumidores encuestados informan que tienen puntajes crediticios súper preferenciales, y el 77% de los que no viven de cheque en cheque dicen que tienen estos puntajes altos.

Dicho esto, vivir de cheque en cheque no impide que los consumidores obtengan estos puntajes altos, ya que el 40% de estos consumidores informan tener puntajes crediticios súper preferenciales.

Los datos del estudio también muestran que los consumidores de cheque a cheque son más propensos a usar tarjetas de débito que tarjetas de crédito para las transacciones diarias, lo que indica que aunque estos consumidores tienen acceso al crédito, su objetivo es vivir dentro de sus posibilidades y preservar esa flexibilidad para seguir siendo solventes.

“Las tarjetas de crédito pueden ser una opción de financiación importante que los consumidores conocedores del crédito utilizan para gestionar mejor sus flujos de efectivo, aunque es preocupante que muchos consumidores revolvieran los saldos de sus tarjetas de crédito independientemente de su estilo de vida financiero”, dijo Alia Dudum, experta en dinero de LendingClub.

“Las tarjetas de crédito mantienen a muchos endeudados, y los titulares de tarjetas que tienen un saldo (revolveres) subsidian las recompensas obtenidas por aquellos que pagan su saldo completo cada mes (transactores). Los revolvers necesitan mejores soluciones para retirar la deuda existente y mejores opciones para cerrar las brechas en flujo de caja. Existe una oportunidad real para que las empresas financieras como LendingClub reequilibren el campo de juego y diseñen productos que beneficien a los revólveres liberándolos de las limitaciones de su deuda existente”, agregó Dudum.

La edición sobre el uso de tarjetas de crédito examina los estilos de vida financieros de los consumidores estadounidenses y explora cómo utilizan las tarjetas de crédito para administrar sus flujos de efectivo para salir adelante. Esta edición se basa en información de una encuesta a 3,252 consumidores estadounidenses realizada del 6 al 22 de noviembre y un análisis de otros datos económicos.

Para ver el informe completo, ingrese aquí.

